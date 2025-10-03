“Zirvə”, “Dəli” e “Parla”, i tormentoni etnopop rock di Dilara Kazimova

A dieci anni dalla sua partecipazione ad Eurovision Song Contest 2014 col brano “Start a fire” che chiuse ventiduesima, Dilara Kazimova è più in forma che mai.

Appena superata la soglia dei 40 anni, la cantante azera alza il livello della sua produzione e torna con “Zirvə” (Incontro), che la propone con una melodia a tutto rock che fa il paio con l’immagine seducente, grintosa e sensuale delle sue ultime apparizioni. Il brano fra l’altro esce anche in una curiosa versione con un video girato in montagna durante una sessione di trekking.

Sonorità moderne e radiofoniche come in “Parla”, uscito il mese scorso. Pur lontana dal mainstream nazionale, l’artista non ha mai smesso di incidere e negli ultimi anni sono usciti alcuni singoli interessanti come “Xarizma” e “Dəli”. Pezzi pop con influenze mediorientali, davvero fortissimi. L’ultimo citato ha un ritornello che vi si infilerà nelle orecchie e non uscirà più nemmeno a cannonate.

