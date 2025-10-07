“Wunderschön”: nove anni dopo il grande ritorno degli Unheilig

A distanza di nove anni dal loro addio, gli Unheilig – l’iconica band tedesca capitanata da Bernd Heinrich Graf detto “Der Graf” (Il Conte) – sono tornati per riconquistare la scena musicale e il cuore dei loro fan. Il loro tanto atteso comeback è stato ufficialmente sigillato con l’uscita del nuovo singolo “Wunderschön”. Siamo stati fra i primi a parlare in Italia della band di Acquisgrana (qui l’ultimo lancio): la ritroviamo con un bellissimo singolo, subito schizzato in testa alle charts tedesche.

“Wunderschön” (che in italiano significa “Meraviglioso” o “Bellissimo”) è la prima anticipazione sonora di questa nuova fase. Il brano, rilasciato a settembre 2025, segna un momento monumentale per i fan della Neue Deutsche Härte e del Gothic Pop che hanno atteso a lungo questo ritorno degli “impuri” (questa la traduzione del loro nome).

Con la sua inconfondibile voce profonda scura e la sua capacità di toccare temi universali, Unheilig dimostra di non aver perso nulla della sua potente emozionalità. Questo brano è un inno alla bellezza e alla meraviglia, perfettamente in linea con lo stile epico e sentito che li ha resi celebri.

“Wunderschön” come detto è il primo tassello del loro nuovo, ambizioso album in studio: “LIEBE GLAUBE MONSTER” (Amore Fede Mostro), la cui uscita è prevista per Marzo 2026. Il titolo promette un viaggio emotivo e concettuale, esplorando probabilmente il lato oscuro e quello luminoso dell’esperienza umana, una dualità che è sempre stata centrale nella musica degli Unheilig, il cui pop contaminato a tante altre sonorità è stato per oltre un decennio una delle cifre distintive della scena musicale tedesca.

Unheilig hanno anche già annunciato una grande serie di date dal vivo per il 2026, fra i quali spiccano “Wunderschön – Die Comeback Konzerte 2026” e l’imponente “Glaube Liebe Monster Arena-Tour” per il 2026 e 2027. E intanto, si preparano nuovamente a sbancare le charts. Le caratteristiche per bissare il loro maggior successo “Geboren um zu leben” (tre dischi di platino) ci sono davvero tutte.

