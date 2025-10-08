Euromusica

Tutti i suoni d'Europa

Airplay e downloads: Ed Sheeran domina e fa doppietta

di · 8 Ottobre 2025

TOP 10 EUROPEAN AIRPLAY

1.Sapphire- Ed Sheeran 🇬🇧
2.Ordinary-Alex Warren 🇺🇲
3.Manchild- Sabrina Carpenter🇺🇲
4.Undressed- Sombr🇺🇲
5..Messy – Lola Young 🇬🇧
6.Love me not- Ravyn Lenae 🇺🇲
7.No broke boys- Disco Lines & Tinashe🇺🇲
8.Daisies- Justin Bieber 🇨🇦
9.Mystical Magical- Benson Boone 🇺🇲
10.Azizam- Ed Sheeran 🇬🇧

TOP 10 AIRPLAY EUROPEAN SONGS*

1.Sapphire- Ed Sheeran 🇬🇧
2.Messy – Lola Young 🇬🇧
3.Azizam- Ed Sheeran 🇬🇧
4.Survive-Lewis Capaldi 🇬🇧.
5..Blessings -Calvin Harris & Clementine Douglas 🇬🇧
6.Nice to meet you-Myles Smith 🇬🇧
7.Camera-Ed Sheeran 🇬🇧
8.The first time-Damiano David 🇮🇹
9.Beautiful people- David Guetta & Sia 🇨🇵🇦🇺
10.Next summer- Damiano David🇮🇹

TOP 10 DOWNLOADS IN EUROPE

1.Golden- Huntr/X 🇰🇷
2.Ordinary-Alex Warren 🇺🇲
3.No broke boys- Disco Lines & Tinashe🇺🇲
4.The dead dance- Lady Gaga🇺🇲
5.Sapphire- Ed Sheeran 🇬🇧
6.Soda pop- Saja Boys 🇰🇷
7.Back to friends- Sombr 🇺🇲
8.12 to 12- Sombr 🇺🇲
9.Man I need – Olivia Dean🇬🇧
10.Undressed-Sombr 🇺🇲

TOP 10 DOWNLOADS EUROPEAN SONGS*

1..Sapphire-Ed Sheeran 🇬🇧
2.Messy -Lola Young 🇬🇧
3.Where is my husband- Raye 🇬🇧
4. Azizam – Ed Sheeran 🇬🇧
5.Be Mine- Kamrad 🇩🇪
6.Soleil Bleu- Blue Soleil & Luiza 🇨🇵🇧🇷
7.Parisienne- Gims & La Mano 1.9🇨🇵🇨🇬
8.Wackelkontakt – Oimara🇩🇪
9.Akon- Jazeek🇩🇪
10.Questa domenica-Olly & JVLI 🇮🇹

* si intendono “europee” le canzoni nelle quali l’interprete o gli interpreti principali sono europei, a prescindere dalla presenza o meno di eventuali altri interpreti e/o featurings. Non si considerano europee le canzoni con la presenza di un featuring europeo al fianco di un interprete di altro continente

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *