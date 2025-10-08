Airplay e downloads: Ed Sheeran domina e fa doppietta
TOP 10 EUROPEAN AIRPLAY
1.Sapphire- Ed Sheeran
2.Ordinary-Alex Warren
3.Manchild- Sabrina Carpenter
4.Undressed- Sombr
5..Messy – Lola Young
6.Love me not- Ravyn Lenae
7.No broke boys- Disco Lines & Tinashe
8.Daisies- Justin Bieber
9.Mystical Magical- Benson Boone
10.Azizam- Ed Sheeran
TOP 10 AIRPLAY EUROPEAN SONGS*
1.Sapphire- Ed Sheeran
2.Messy – Lola Young
3.Azizam- Ed Sheeran
4.Survive-Lewis Capaldi .
5..Blessings -Calvin Harris & Clementine Douglas
6.Nice to meet you-Myles Smith
7.Camera-Ed Sheeran
8.The first time-Damiano David
9.Beautiful people- David Guetta & Sia
10.Next summer- Damiano David
TOP 10 DOWNLOADS IN EUROPE
1.Golden- Huntr/X
2.Ordinary-Alex Warren
3.No broke boys- Disco Lines & Tinashe
4.The dead dance- Lady Gaga
5.Sapphire- Ed Sheeran
6.Soda pop- Saja Boys
7.Back to friends- Sombr
8.12 to 12- Sombr
9.Man I need – Olivia Dean
10.Undressed-Sombr
TOP 10 DOWNLOADS EUROPEAN SONGS*
1..Sapphire-Ed Sheeran
2.Messy -Lola Young
3.Where is my husband- Raye
4. Azizam – Ed Sheeran
5.Be Mine- Kamrad
6.Soleil Bleu- Blue Soleil & Luiza
7.Parisienne- Gims & La Mano 1.9
8.Wackelkontakt – Oimara
9.Akon- Jazeek
10.Questa domenica-Olly & JVLI
* si intendono “europee” le canzoni nelle quali l’interprete o gli interpreti principali sono europei, a prescindere dalla presenza o meno di eventuali altri interpreti e/o featurings. Non si considerano europee le canzoni con la presenza di un featuring europeo al fianco di un interprete di altro continente