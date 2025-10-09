“Sous ma peau”, tutto il calore della franco-malgascia Maheva

Origini malgasce e nativa di Tolosa, Maheva è uno dei nomi più interessanti della scena francese attuale. “Nous deux” è il primo lavoro completo da cui è estratto “Sous ma peau”, questo bellissimo singolo, dalle sonorità esotiche.

La sua traiettoria, pur non priva di ostacoli, è una storia di pura perseveranza. Dopo aver vinto un concorso musicale internazionale nel 2019 e aver volato a Los Angeles, la pandemia ha messo in pausa il suo percorso. Ma lungi dal darsi per vinta, Maheva si è rivolta ai social network, dove il suo talento è esploso.

In pochissimo tempo, Maheva ha saputo creare una comunità attiva di oltre 300.000 iscritti. I suoi contenuti, apprezzati, commentati e condivisi da artisti di spicco come Vianney, Orelsan, e BigFlo & Oli, vantano oggi più di 30 milioni di visualizzazioni.

Circondata da un team di talento che include Igit (coautore di Voilà di Barbara Pravi) per la scrittura e Matthieu Tosi (Amir, Vianney) per la produzione, Maheva si affida ai suoi punti di forza più grandi: la sua chitarra inseparabile e la sua voce groovy e singolare. La sua musica, che pure si iscrive nella varieté francese, è naturalmente contaminata da tutto quello che le gira intorno e naturalmente dalle sue origini.

Studentessa di farmacologia, prima di questo lavoro ha realizzato un EP dal titolo “With an H” uscito a giugno 2024 (con oltre 5 milioni di visualizzazioni e oltre 500.000 streams in tre settimane) e quindi ora è lanciatissima. Meritano un ascolto anche “Modéle” e “Tôt ou tard”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...