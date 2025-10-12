Top of the charts: Taylor Swift domina sia i singoli che gli album
SINGOLI:Nero- Konstantinos Argiros & Noizy
ALBUM:Vjeshtë / Dimër ’25- Buta
SINGOLI:Tipichnyy ya- Jakone & D’Litte
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Git – BLOK3
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI Fiandre: Man I need- Olivia Dean
SINGOLI Vallonia: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza
RADIO Germanofona: Wunderschön. Unheilig
ALBUM Fiandre:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
ALBUM Vallonia:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Fast- Demi Lovato
ALBUM:Muse-Jimin
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Sauce Kid 4- V:RGO
SINGOLI: Meni dajte njenu ruku-Pedia Jovanovic
SINGOLI:Si Je La – Hard Rico
ALBUM: Ja, Sara – Sara Rikas
SINGOLI:Ordinary-Alex Warren
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI nazionali Oprosti -Igor Delač
SINGOLI internazionali: The dead dance -Lady Gaga
ALBUM nazionali:Mirakul-Gibonni
ALBUM internazionali:Saving grace – Robert Plant With Suzi Dian
SINGOLI:Sandheden -Rasmus Seebach & Artigeardit
ALBUM: Calirose- Banny Jamz
SINGOLI:Lausu Tott- Nublu & Vaiko Eplik
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Lääke (Vain elämää kausi 16)- Lauri Haav
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Parisienne- Gims, La Mano 1.9
ALBUM Capital du Crime Radio Volume 2- La Fouine
SINGOLI: Samuray- Misha Xramovi
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI nazionali:Prezi-TOQUEL, Mike G, FLY LO
SINGOLI internazionali Ordinary- Alex Warren
ALBUM: 1989-Taylor Swift
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Golden-Huntr/X
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI nazionali- Kma Tom shevet- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: Golden-Huntr/X
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Questa domenica- Olly & JVLI
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Poobeschay- Dima Bilan
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Golden- Huntr/X
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: High on me – Rossy & Jazzy
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI nazionali Inside our hearts – Maritn Garrix, Alesso, Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: Bratland- Macan
SINGOLI: 101 Ruza-Dado Polumenta
SINGOLI:Golden-Huntr/X
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Wait so long- Swedish House Mafia
ALBUM: Emphase- Seni, Inee, SUSH1
SINGOLI: Tu na tua -Atoa, Luis Trigacheiro, Buba Espinho
ALBUM:The life of a showgirl- Taylor Swift
SINGOLI nazionali: Cu talpile goale-Mira
SINGOLI internazionali: Ordinary-Alex Warren
ALBUM:The life of a showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Don’t Leave (Kylie) -Akcent, Sera, Misha Miller
ALBUM:Bratland- Macan
RADIO: The dead dance- Lady Gaga
SINGOLI nazionali: MDMA – Nikolija & Biba
SINGOLI internazionali: Anxiety -Doechii
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Si Je La – Hard Rico
ALBUM: Ja, Sara – Sara Rikas
SINGOLI nazionali: Padajo – MI2
SINGOLI internazionali: Il mio giorno preferito – Eros Ramazzotti
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Me Mareo-Kidd Voodoo, JC Reyes
ALBUM: Corazones legendarios- Loquillo
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:14- Schwiizergoofe
SINGOLI Kör sevdam- Zeynep Bastik
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI Lelkem, Nyugodj-Pogány Induló
ALBUM: Karma -Stray Kids