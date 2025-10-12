Euromusica

Tutti i suoni d'Europa

Top of the charts: Taylor Swift domina sia i singoli che gli album

di · 12 Ottobre 2025

🇦🇱
SINGOLI:Nero- Konstantinos Argiros & Noizy
ALBUM:Vjeshtë / Dimër ’25- Buta

🇦🇲
SINGOLI:Tipichnyy ya- Jakone & D’Litte
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇦🇹
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇦🇿
SINGOLI:Git BLOK3
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: Man I need- Olivia Dean
SINGOLI Vallonia: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza
RADIO Germanofona: Wunderschön. Unheilig
ALBUM Fiandre:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
ALBUM Vallonia:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇧🇾
SINGOLI:Fast- Demi Lovato
ALBUM:Muse-Jimin

🇧🇬
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Sauce Kid 4- V:RGO

🇧🇦
SINGOLI: Meni dajte njenu ruku-Pedia Jovanovic

🇨🇿
SINGOLI:Si Je La – Hard Rico
ALBUM: Ja, Sara – Sara Rikas

🇨🇾
SINGOLI:Ordinary-Alex Warren
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇭🇷
SINGOLI nazionali Oprosti -Igor Delač
SINGOLI internazionali: The dead dance -Lady Gaga
ALBUM nazionali:Mirakul-Gibonni
ALBUM internazionali:Saving grace – Robert Plant With Suzi Dian

🇩🇰
SINGOLI:Sandheden -Rasmus Seebach & Artigeardit
ALBUM: Calirose- Banny Jamz

🇪🇪
SINGOLI:Lausu Tott- Nublu & Vaiko Eplik
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇫🇮
SINGOLI: Lääke (Vain elämää kausi 16)- Lauri Haav
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇫🇷
SINGOLI: Parisienne- Gims, La Mano 1.9
ALBUM  Capital du Crime Radio Volume 2- La Fouine

🇬🇪
SINGOLI: Samuray- Misha Xramovi

🇩🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇬🇧
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Prezi-TOQUEL, Mike G, FLY LO
SINGOLI internazionali Ordinary- Alex Warren
ALBUM: 1989-Taylor Swift

🇮🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇮🇸
SINGOLI:Golden-Huntr/X
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Kma Tom shevet- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: Golden-Huntr/X
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇮🇹
SINGOLI:Questa domenica- Olly & JVLI
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇰🇿
SINGOLI: Poobeschay- Dima Bilan
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇱🇻
SINGOLI: The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇱🇹
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇱🇺
SINGOLI:Golden- Huntr/X
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇲🇰
SINGOLI: High on me – Rossy & Jazzy
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇲🇹
SINGOLI nazionali Inside our hearts – Maritn Garrix, Alesso, Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇲🇩
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: Bratland- Macan

🇲🇪
SINGOLI: 101 Ruza-Dado Polumenta

🇳🇴
SINGOLI:Golden-Huntr/X
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇳🇱
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇵🇱
SINGOLI:  Wait so long- Swedish House Mafia
ALBUM: Emphase- Seni, Inee, SUSH1

🇵🇹
SINGOLI: Tu na tua -Atoa, Luis Trigacheiro, Buba Espinho
ALBUM:The life of a showgirl- Taylor Swift

🇷🇴
SINGOLI nazionali: Cu talpile goale-Mira
SINGOLI internazionali:  Ordinary-Alex Warren
ALBUM:The life of a showgirl- Taylor Swift

🇷🇺
SINGOLI: Don’t Leave (Kylie) -Akcent, Sera, Misha Miller
ALBUM:Bratland- Macan

🇸🇲
RADIO: The dead dance- Lady Gaga

🇷🇸
SINGOLI nazionali:  MDMA – Nikolija & Biba
SINGOLI internazionali: Anxiety -Doechii
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇸🇰
SINGOLI:Si Je La – Hard Rico
ALBUM: Ja, Sara – Sara Rikas

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Padajo – MI2
SINGOLI internazionali: Il mio giorno preferito – Eros Ramazzotti
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇪🇸
SINGOLI: Me Mareo-Kidd Voodoo, JC Reyes
ALBUM: Corazones legendarios- Loquillo

🇸🇪
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇨🇭
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:14- Schwiizergoofe

🇹🇷
SINGOLI Kör sevdam- Zeynep Bastik
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇺🇦

SINGOLI:  Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇭🇺
SINGOLI Lelkem, Nyugodj-Pogány Induló
ALBUM:  Karma -Stray Kids

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *