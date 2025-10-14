“Paper plan” accompagna il nuovo album di Isaak

Torna con un nuovo singolo, che accompagna il primo album Isaak Guderian, il cantautore tedesco di origine islandese che nel 2024 ha rilanciatro la Germania all’Eurovision con un insperato dodicesimo posto centrato con “Always on the run”.

“Paper plan” è estratto da “Would I Be Yours?”, primo lavoro uscito lo scorso Aprile. Una ballata delicata, nello stile raffinato e leggermente vintage a cui il cantautore ha abituato il suo pubblico. Ma tutto il lavoro è costellato di brani intensi, con sonorità oggi quasi scomparse nel pop frenetico che passa nelle radio. “Happy tears” ne è un esempio, ma anche l’altro singolo che accompagna l’album dal titolo “I don’t know”.

L’autore del brano eurovisivo di Isaak, Greg Taro, che ha origini spagnole, è fra l’altro uno degli artisti in corsa per il Benidorm Fest, la rassegna che assegna il biglietto eurovisivo per la Spagna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...