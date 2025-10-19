Top of the charts: Taylor Swift domina singoli e album
SINGOLI:Nero- Konstantinos Argiros & Noizy
ALBUM:Vjeshtë / Dimër ’25- Buta
SINGOLI:Tipichnyy ya- Jakone & D’Litte
ALBUM: Deadbit- Tame Impala
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Git – BLOK3
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI Fiandre: The fate of Ophelia- Taylor Swift
SINGOLI Vallonia: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza
RADIO Germanofona: Wunderschön. Unheilig
ALBUM Fiandre:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
ALBUM Vallonia:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Fast- Demi Lovato
ALBUM:Muse-Jimin
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Sauce Kid 4- V:RGO
SINGOLI: Taxi-Katerina Lioliou
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI nazionali Doživotno-Vatra Feat. Detour, Pavel, Mayales
SINGOLI internazionali: The dead dance -Lady Gaga
ALBUM nazionali:Mirakul-Gibonni
ALBUM internazionali:Mi Smo Ovdje Samo Zbog Para- Kud Idioti
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Lausu Tott- Nublu & Vaiko Eplik
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Lääke (Vain elämää kausi 16)- Lauri Haav
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Un monde à l’autre- GP Explorer, Gims, La Mano 1.9, Sch
ALBUM The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Sensational-WizTheMc
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Augen träumen, Herzen sehen- Kontra K
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI nazionali:Prezi-TOQUEL, Mike G, FLY LO
SINGOLI internazionali The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Man I need – Olivia Dean
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Kma Tom shevet- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: Tears- Sabrina Carpenter
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Questa domenica- Olly & JVLI
ALBUM: Ma io sono fuoco -Annalisa
SINGOLI: Poobeschay- Dima Bilan
ALBUM: Dorndorn- Ivan Dorn
SINGOLI: The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Gone gone gone- David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI nazionali Inside our hearts – Maritn Garrix, Alesso, Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: Dorndorn- Ivan Dorn
SINGOLI: Pod Prozor- Who See
SINGOLI:Golden-Huntr/X
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Wait so long- Swedish House Mafia
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:The life of a showgirl- Taylor Swift
SINGOLI nazionali: Cu talpile goale-Mira
SINGOLI internazionali: Ordinary-Alex Warren
ALBUM:The life of a showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Glide – Neiked & Portugal The Man
ALBUM:Dorndorn- Ivan Dorn
RADIO: The dead dance- Lady Gaga
SINGOLI nazionali: Gola -Nataša Bekvalac
SINGOLI internazionali: Anxiety -Doechii
ALBUM:Mama- Nataša Bekvalac
SINGOLI:Si Je La – Hard Rico
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI nazionali: Blizu – Flirrt
SINGOLI internazionali: Man I need – Olivia Dean
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI Kör sevdam- Zeynep Bastik
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM:Dorndorn-Ivan Dorn
SINGOLI Oh mamma- Desh X Youngfly
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift