Euromusica

Tutti i suoni d'Europa

Top of the charts: Taylor Swift domina singoli e album

di · 19 Ottobre 2025

🇦🇱
SINGOLI:Nero- Konstantinos Argiros & Noizy
ALBUM:Vjeshtë / Dimër ’25- Buta

🇦🇲
SINGOLI:Tipichnyy ya- Jakone & D’Litte
ALBUM: Deadbit- Tame Impala

🇦🇹
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇦🇿
SINGOLI:Git BLOK3
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: The fate of Ophelia- Taylor Swift
SINGOLI Vallonia: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza
RADIO Germanofona: Wunderschön. Unheilig
ALBUM Fiandre:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
ALBUM Vallonia:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇧🇾
SINGOLI:Fast- Demi Lovato
ALBUM:Muse-Jimin

🇧🇬
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Sauce Kid 4- V:RGO

🇧🇦
SINGOLI: Taxi-Katerina Lioliou

🇨🇿
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇨🇾
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇭🇷
SINGOLI nazionali Doživotno-Vatra Feat. Detour, Pavel, Mayales
SINGOLI internazionali: The dead dance -Lady Gaga
ALBUM nazionali:Mirakul-Gibonni
ALBUM internazionali:Mi Smo Ovdje Samo Zbog Para- Kud Idioti

🇩🇰
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇪🇪
SINGOLI:Lausu Tott- Nublu & Vaiko Eplik
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇫🇮
SINGOLI: Lääke (Vain elämää kausi 16)- Lauri Haav
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇫🇷
SINGOLI: Un monde à l’autre- GP Explorer, Gims, La Mano 1.9, Sch
ALBUM The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇬🇪
SINGOLI: Sensational-WizTheMc

🇩🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Augen träumen, Herzen sehen- Kontra K

🇬🇧
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Prezi-TOQUEL, Mike G, FLY LO
SINGOLI internazionali The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇮🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇮🇸
SINGOLI:Man I need – Olivia Dean
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Kma Tom shevet- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: Tears- Sabrina Carpenter
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇮🇹
SINGOLI:Questa domenica- Olly & JVLI
ALBUM: Ma io sono fuoco -Annalisa

🇰🇿
SINGOLI: Poobeschay- Dima Bilan
ALBUM: Dorndorn- Ivan Dorn

🇱🇻
SINGOLI: The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇱🇹
SINGOLI:Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy

🇱🇺
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇲🇰
SINGOLI: Gone gone gone- David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇲🇹
SINGOLI nazionali Inside our hearts – Maritn Garrix, Alesso, Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇲🇩
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: Dorndorn- Ivan Dorn

🇲🇪
SINGOLI: Pod Prozor- Who See

🇳🇴
SINGOLI:Golden-Huntr/X
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇳🇱
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇵🇱
SINGOLI:  Wait so long- Swedish House Mafia
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇵🇹
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:The life of a showgirl- Taylor Swift

🇷🇴
SINGOLI nazionali: Cu talpile goale-Mira
SINGOLI internazionali:  Ordinary-Alex Warren
ALBUM:The life of a showgirl- Taylor Swift

🇷🇺
SINGOLI:Glide – Neiked & Portugal The Man
ALBUM:Dorndorn- Ivan Dorn

🇸🇲
RADIO: The dead dance- Lady Gaga

🇷🇸
SINGOLI nazionali:  Gola -Nataša Bekvalac
SINGOLI internazionali: Anxiety -Doechii
ALBUM:Mama- Nataša Bekvalac

🇸🇰
SINGOLI:Si Je La – Hard Rico
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Blizu – Flirrt
SINGOLI internazionali: Man I need – Olivia Dean
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇪🇸
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇸🇪
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇨🇭
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇹🇷
SINGOLI Kör sevdam- Zeynep Bastik
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇺🇦

SINGOLI:  Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM:Dorndorn-Ivan Dorn

🇭🇺
SINGOLI Oh mamma- Desh X Youngfly
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *