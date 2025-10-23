“More than ever”, la prima ballata d’amore delle Remember Monday

Remember Monday tornano con un nuovo singolo dal titolo “More than ever” e si confermano artiste da studio molto valide. Un vero peccato che per il trio inglese la partecipazione ad Eurovision 2025 con “What the hell just happened?” sia stata una autentica Waterloo, con una prova vocale indegna delle potenzialità delle artiste, alla quale solo l’inspiegabile 12 points della giuria italiana ha evitato il fondo classifica.
Il brano che trovate qui sotto è nata durante un songwriting per le canzoni dell’Eurovision e forse a dirla tutta sarebbe andata meglio questa scelta, piuttosto che l’inquietante patchwork arrivato sul palco basilese lo scorso Maggio.Anche se la canzone non è arrivata al concorso, è però rimasta nel cuore del trio vocale con un significato profondo e personale per ognuno di loro.
More Than Ever è uscito ora! Non potevamo amare di più una canzone se ci provassimo, occupa un posto super speciale nei nostri cuori e non vediamo l’ora che tutti la ascoltino per intero! Questa canzone in realtà è uscita da una sessione di scrittura per l’Eurovision e tutti in quella occasione hanno ritenuto che fosse super speciale quel giorno! La nostra musica è molto diversa: o è molto profonda, oppure ci sono canzoni in cui tendiamo a lasciare che il nostro piccolo umorismo sciocco traspaia. Per la prima volta in assoluto Remember Monday hanno pubblicato una canzone d’amore”
Il brano per ora è pubblicato solamente in singolo: il secondo EP del trio risale infatti al 2024 quindi prima della partecipazione eurovisiva.