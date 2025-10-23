“More than ever”, la prima ballata d’amore delle Remember Monday

Il brano che trovate qui sotto è nata durante un songwriting per le canzoni dell’Eurovision e forse a dirla tutta sarebbe andata meglio questa scelta, piuttosto che l’inquietante patchwork arrivato sul palco basilese lo scorso Maggio.Anche se la canzone non è arrivata al concorso, è però rimasta nel cuore del trio vocale con un significato profondo e personale per ognuno di loro.

More Than Ever è uscito ora! Non potevamo amare di più una canzone se ci provassimo, occupa un posto super speciale nei nostri cuori e non vediamo l’ora che tutti la ascoltino per intero! Questa canzone in realtà è uscita da una sessione di scrittura per l’Eurovision e tutti in quella occasione hanno ritenuto che fosse super speciale quel giorno! La nostra musica è molto diversa: o è molto profonda, oppure ci sono canzoni in cui tendiamo a lasciare che il nostro piccolo umorismo sciocco traspaia. Per la prima volta in assoluto Remember Monday hanno pubblicato una canzone d’amore”