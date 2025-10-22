Euromusica

Sanremo Giovani 2025: i 34 convocati. Gianluca Gazzoli alla conduzione

di · 22 Ottobre 2025

Sanremo Giovani logo

È fuori l’elenco dei 34 convocati per Sanremo Giovani 2025, il talent che apre le porte per le Nuove Proposte di Sanremo 2026 e che andrà in onda su Rai 2 con la conduzione di Gianluca Gazzoli.

La Commissione Musicale, presieduta da Carlo Conti in veste di Direttore Artistico e composta dal Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, ha ricevuto e approvato la bellezza di 500 candidature da cui sono stati selezionati 34 progetti artistici. Ancora una volta molti artisti sono già noti. Vediamo l’elenco completo dei 34 convocati:

  • Agèlo – Io distruggo
  • Alunno – Bonnie & Clyde
  • AMSI – PIZZA AMERICANA
  • Angelica Bove – Mattone
  • ANTONIA Luoghi Perduti
  • Axel – Laurearsi
  • Cainero – Nuntannamurà
  • CARO WOW – CUPIDO
  • cmqmartina – RADIO EROTIKA
  • COLA SIEL – AZZURRO
  • Deddè – Ddoje Criature
  • Disco Club Paradiso – Mademoiselle
  • EYELINE – FINCHÉ DURA
  • Jeson – Inizialmente Tu
  • Joseph – Fenomenale
  • LA MESSA – Maria
  • Lea Gavino – Amico Lontano
  • Maddalena – SENTI MENTI
  • MARCO MILLIE – LONELY BOY
  • Mimì – SOTTOVOCE
  • Nicolò Filippucci – Laguna
  • NIMSAY AHAVAH
  • OCCHI – Ullallà
  • Petit – UN BEL CASINO
  • PRINCIPE – Mon Amour
  • Renato D’Amico – Bacio Piccolino
  • Rondine – MALEPAROLE
  • Seltsam – Scusa mamma
  • SENZA CRI – SPIAGGE
  • soap – Buona Vita
  • TÄRA – Mezzaluna
  • Tenth Sky GIMME 5
  • Welo – EMIGRATO
  • Xhovana – EGO

Tra i ritorni di Senza Cri e Angelica Bove, con la prima che ha anche perso parte alla scuola di Amici come anche Deddè, Petit, Nicolò Filippucci e Antonia Nocca, senza contare chi è passato da X Factor come l’artista di origini palestinesi TÄRA, i Disco Club Paradiso, cmqmartina, la stessa Angelica Bove e soprattutto Mimì, che ha trionfato nella passata edizione del talent Sky Original, va segnalato anche il nome di Lea Gavino, nel roster de LaTarma e presente nella quarta stagione della serie tv Skam.

Al termine delle audizioni, che avranno luogo nello Studio A di Via Asiago, saranno 24 a prendere parte al talent di Sanremo Giovani 2025 dall’11 novembre. Il 9 dicembre avrà luogo la semifinale che selezionerà i 6 artisti che approderanno al Teatro del Casinò di Sanremo per la finale del 14 dicembre, Sarà Sanremo, in cui scopriremo i due che accederanno alle Nuove Proposte di Sanremo 2026 insieme ai due artisti provenienti da Area Sanremo.

