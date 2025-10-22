Sanremo Giovani 2025: i 34 convocati. Gianluca Gazzoli alla conduzione
È fuori l’elenco dei 34 convocati per Sanremo Giovani 2025, il talent che apre le porte per le Nuove Proposte di Sanremo 2026 e che andrà in onda su Rai 2 con la conduzione di Gianluca Gazzoli.
La Commissione Musicale, presieduta da Carlo Conti in veste di Direttore Artistico e composta dal Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, ha ricevuto e approvato la bellezza di 500 candidature da cui sono stati selezionati 34 progetti artistici. Ancora una volta molti artisti sono già noti. Vediamo l’elenco completo dei 34 convocati:
- Agèlo – Io distruggo
- Alunno – Bonnie & Clyde
- AMSI – PIZZA AMERICANA
- Angelica Bove – Mattone
- ANTONIA – Luoghi Perduti
- Axel – Laurearsi
- Cainero – Nuntannamurà
- CARO WOW – CUPIDO
- cmqmartina – RADIO EROTIKA
- COLA SIEL – AZZURRO
- Deddè – Ddoje Criature
- Disco Club Paradiso – Mademoiselle
- EYELINE – FINCHÉ DURA
- Jeson – Inizialmente Tu
- Joseph – Fenomenale
- LA MESSA – Maria
- Lea Gavino – Amico Lontano
- Maddalena – SENTI MENTI
- MARCO MILLIE – LONELY BOY
- Mimì – SOTTOVOCE
- Nicolò Filippucci – Laguna
- NIMSAY – AHAVAH
- OCCHI – Ullallà
- Petit – UN BEL CASINO
- PRINCIPE – Mon Amour
- Renato D’Amico – Bacio Piccolino
- Rondine – MALEPAROLE
- Seltsam – Scusa mamma
- SENZA CRI – SPIAGGE
- soap – Buona Vita
- TÄRA – Mezzaluna
- Tenth Sky – GIMME 5
- Welo – EMIGRATO
- Xhovana – EGO
Tra i ritorni di Senza Cri e Angelica Bove, con la prima che ha anche perso parte alla scuola di Amici come anche Deddè, Petit, Nicolò Filippucci e Antonia Nocca, senza contare chi è passato da X Factor come l’artista di origini palestinesi TÄRA, i Disco Club Paradiso, cmqmartina, la stessa Angelica Bove e soprattutto Mimì, che ha trionfato nella passata edizione del talent Sky Original, va segnalato anche il nome di Lea Gavino, nel roster de LaTarma e presente nella quarta stagione della serie tv Skam.
Al termine delle audizioni, che avranno luogo nello Studio A di Via Asiago, saranno 24 a prendere parte al talent di Sanremo Giovani 2025 dall’11 novembre. Il 9 dicembre avrà luogo la semifinale che selezionerà i 6 artisti che approderanno al Teatro del Casinò di Sanremo per la finale del 14 dicembre, Sarà Sanremo, in cui scopriremo i due che accederanno alle Nuove Proposte di Sanremo 2026 insieme ai due artisti provenienti da Area Sanremo.