Sanremo Giovani 2025: i 34 convocati. Gianluca Gazzoli alla conduzione

È fuori l’elenco dei 34 convocati per Sanremo Giovani 2025, il talent che apre le porte per le Nuove Proposte di Sanremo 2026 e che andrà in onda su Rai 2 con la conduzione di Gianluca Gazzoli.

La Commissione Musicale, presieduta da Carlo Conti in veste di Direttore Artistico e composta dal Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, ha ricevuto e approvato la bellezza di 500 candidature da cui sono stati selezionati 34 progetti artistici. Ancora una volta molti artisti sono già noti. Vediamo l’elenco completo dei 34 convocati:

Agèlo – Io distruggo

– Io distruggo Alunno – Bonnie & Clyde

– Bonnie & Clyde AMSI – PIZZA AMERICANA

– PIZZA AMERICANA Angelica Bove – Mattone

– Mattone ANTONIA – Luoghi Perduti

– Luoghi Perduti Axel – Laurearsi

– Laurearsi Cainero – Nuntannamurà

– Nuntannamurà CARO WOW – CUPIDO

– CUPIDO cmqmartina – RADIO EROTIKA

– RADIO EROTIKA COLA SIEL – AZZURRO

– AZZURRO Deddè – Ddoje Criature

– Ddoje Criature Disco Club Paradiso – Mademoiselle

– Mademoiselle EYELINE – FINCHÉ DURA

– FINCHÉ DURA Jeson – Inizialmente Tu

– Inizialmente Tu Joseph – Fenomenale

– Fenomenale LA MESSA – Maria

– Maria Lea Gavino – Amico Lontano

– Amico Lontano Maddalena – SENTI MENTI

– SENTI MENTI MARCO MILLIE – LONELY BOY

– LONELY BOY Mimì – SOTTOVOCE

– SOTTOVOCE Nicolò Filippucci – Laguna

– Laguna NIMSAY – AHAVAH

– AHAVAH OCCHI – Ullallà

– Ullallà Petit – UN BEL CASINO

– UN BEL CASINO PRINCIPE – Mon Amour

– Mon Amour Renato D’Amico – Bacio Piccolino

– Bacio Piccolino Rondine – MALEPAROLE

– MALEPAROLE Seltsam – Scusa mamma

– Scusa mamma SENZA CRI – SPIAGGE

– SPIAGGE soap – Buona Vita

– Buona Vita TÄRA – Mezzaluna

– Mezzaluna Tenth Sky – GIMME 5

– GIMME 5 Welo – EMIGRATO

– EMIGRATO Xhovana – EGO

Tra i ritorni di Senza Cri e Angelica Bove, con la prima che ha anche perso parte alla scuola di Amici come anche Deddè, Petit, Nicolò Filippucci e Antonia Nocca, senza contare chi è passato da X Factor come l’artista di origini palestinesi TÄRA, i Disco Club Paradiso, cmqmartina, la stessa Angelica Bove e soprattutto Mimì, che ha trionfato nella passata edizione del talent Sky Original, va segnalato anche il nome di Lea Gavino, nel roster de LaTarma e presente nella quarta stagione della serie tv Skam.

Al termine delle audizioni, che avranno luogo nello Studio A di Via Asiago, saranno 24 a prendere parte al talent di Sanremo Giovani 2025 dall’11 novembre. Il 9 dicembre avrà luogo la semifinale che selezionerà i 6 artisti che approderanno al Teatro del Casinò di Sanremo per la finale del 14 dicembre, Sarà Sanremo, in cui scopriremo i due che accederanno alle Nuove Proposte di Sanremo 2026 insieme ai due artisti provenienti da Area Sanremo.

