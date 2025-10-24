“Superstar” accompagna “Lovercore”, il nuovo mixtape di Artemas

Artemas, il cantautore alt-grunge anglo-cipriota nominato ai BRIT Award, non si ferma più. Con un impressionante bagaglio di oltre 3,4 miliardi di stream globali, l’artista inglese sta per inaugurare la sua prossima era musicale il nuovo album, intitolato “Lovercore”, appena uscito.

ll sound di “LOVERCORE”

Il cuore pulsante di questa nuova fase è il singolo “Superstar”, un inno alt-pop con una forte spinta techno. Il brano, già in rotazione radiofonica, si presenta come un mix irresistibile di malinconia, ritmo serrato ed energia elettrizzante. “Superstar” è un’anteprima audace e chiara del sound che i fan possono aspettarsi da “Lovercore” un lavoro che si preannuncia come il più ambizioso ed esaltante della sua carriera.

Questa nuova uscita segue il successo di altri recenti singoli come “U don’t have to tell me” e “Eat me alive,” che hanno generato un’enorme attesa su TikTok e sulle piattaforme di streaming, superando i 10 milioni di stream.

Originario dell’Oxfordshire, Inghilterra, padre cipriota di etnia greca, il sound di Artemas è un vero e proprio movimento. L’artista ha conquistato la scena musicale nel 2024 con l’esplosione virale di “I like the way you kiss me,” un singolo Top 15 che ha da solo totalizzato 1,3 miliardi di stream.Il brano è stato senza dubbio uno degli inni dello scorso anno, disco di platino anche in Italia ma complessivamente ha venduto oltre 20 milioni di copie.

Con “Lovercore”, il suo terzo progetto (dopo due mixtape autoprodotti), Artemas punta a consolidare la sua posizione nella stratosfera pop. Il titolo stesso, “Lovercore”, idefinisce il suo genere: un synthpop oscuro e sexy che esplora tutte le sfumature dell’amore non corrisposto, del desiderio e del crepacuore. Guidato dal pacchetto di singoli precedenti, è evidente che “lovercore” sia la sintesi perfetta del suo stile unico.

L’energia di Artemas non è confinata agli auricolari. L’artista si è costruito una reputazione come performer imperdibile dal vivo, elettrizzando il pubblico in 75 spettacoli da headliner sold-out in Europa, Australia e Stati Uniti. Le sue performance ai festival sono state a dir poco spettacolari, con set di spicco su palchi di fama mondiale come Coachella, Governors Ball, Lollapalooza, Outside Lands e il Big Weekend di BBC Radio 1. Artemas ha lasciato folle immense affascinate e i fan in trepidante attesa della sua prossima apparizione.

Con una nomination ai BRIT Award e un totale di 3,4 miliardi di stream globali, Artemas sta entrando in questo prossimo capitolo con uno slancio inarrestabile. L’uscita di questi tre nuovi singoli offre solo un emozionante assaggio di ciò che promette di essere un lavoro rivoluzionario.

