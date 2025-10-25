“Tùsz”, il rilancio retropop dell’ungherese Reni Tolvai

Reni Tolvai è un nome piuttosto popolare nella scena musicale magiara. Lanciata dal talent show Megasztar ormai quasi 15 anni fa, recentemente era salita alle cronache per la relazione con Andràs Klalay Saunders, l’artista magiaro-americano già rappresentante ungherese ad Eurovision, col quale aveva anche duettato in un singolo di cui parlammo qui.

A 34 anni, la cantautrice di origine rumena torna sulle scene con un singolo dal titolo “Tùsz” dal sapore retropop, che la conferma su ottimi livelli e che la rilancia anche a livello discografico dopo qualche anno di risultati più appannati.

Non facile, per i cantanti pop, farsi largo in Ungheria perchè il premier Viktor Orbàn ha di fatto isolato le voci lontane dalla sua politica o che comunque non si schierano apertamente con lui. Per Reni Tolvai il singolo segue però il rientro dello scorso anno, quando dopo 12 anni passati fra live e tv, ha pubblicato un nuovo lavoro completo. In questi anni, peraltro, ha sviluppato parallelamente anche una carriera da attrice.

Mi piace: Mi piace Caricamento...