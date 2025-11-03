Alla scoperta di Nika Turković, la cantautrice in rampa di lancio nel pop croato

Di Nika Turković non avevamo ancora parlato e quindi rimediamo subito. A 30 anni, la cantautrice ha consolidato la sua fama portando in testa alla classifica “Brze suse”, il suo secondo album completo e oggi è una stella del pop croato.

“Glupan” è il singolo più recente, che segue “Tvoja“, entrambi contenuti nell’album citato. La sua esplosione è riferita soprattutto agli ultimi quattro anni, ma in realtà lei ha iniziato da bambina: è stata infatti rappresentante della Croazia allo Junior Eurovision 2004, chiudendo al terzo posto. Due anni dopo, appena undicenne, incise il primo album.

Turković, che parla fluentemente quattro lingue fra cui l’italiano, ovviamente nel corso degli anni non si è fermata ed ha avuto una intensa attività live e per un periodo ha vissuto e si è formata, anche musicalmente a Londra. Poi appunto il ritorno in patria e l’avvio di una attività musicale piena, che l’ha portata in pochi anni a diventare un nome di riferimento del pop nazionale, con due album al primo posto e anche la giudice nella versione croata di Got Talent denominata Supertar, in onda su RTL Hrvatska.

Nika Turković è anche popolare come influencer. È seguita su Instagram da molti followers interessati ai contenuti di moda. Oltre alle sue canzoni e alla moda, usa anche la piattaforma per parlare di una serie di altri argomenti, come il femminismo e i diritti della comunità LGBTQ +.

