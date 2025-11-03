Ecco “Rockstar”, il brano di Leonardo Giovannangeli per Junior Eurovision 2025

Diffuso ufficialmente “Rockstar”, il brano con cui Leonardo Giovannangeli rappresenterà l’Italia allo Junior Eurovision 2025 il prossimo 13 Dicembre all’Olympic Palace di Tbilisi in Georgia.

Il brano, prodotto da Paolo Meneguzzi (in gara per la Svizzera nel 2008 all’Eurovision con “Era stupendo” e già coinvolto lo scorso anno nel team eurovisivo italiano), è scritto da Claudia Zanecchia in arte Dəva, cantautrice semifinalista a Una voce per San Marino e Giancarlo Prandelli, musicista e produttore a capo della GNU Records, editore della stessa Dəva, nel giro di The Voice of Italy (ha lavorato con la vincitrice 2018 Beatrice Pezzini), autore e arrangiatore per diversi artisti della scena pop italiana.

Sonorità dubstep, non facili allo Junior Eurovision per un brano che – ancora una volta – è sotto la media degli standard minimi che un Paese come l’Italia dovrebbe offrire, soprattutto in presenza, per l’ennesima volta, di un artista di grinta e talento quale è il tredicenne romano uscito da The Voice of Italy.

L’Italia sembra essere rimasta l’unico Paese a non comprendere che lo Junior Eurovision e che se si punta ad un buon risultato non si possono presentare brani del genere, che non supererebbero una semifinale dell’Eurovision dei grandi persino se portati da Paesi più abituati a questo tipo di produzioni. Sarà una dura battaglia per cercare di restare in Top 10 e in un anno in cui ci sono due cantanti italiani – Martin CRV in gara per San Marino è milanese – l’Italia non può correre il rischio di perdere il derby

Non resta che sperare, ancora una volta, in uno staging che esalti questo brano e valorizzi l’artista. Come ricorda Rai nelle note:

La performance di Leonardo sarà energica e coinvolgente, esprimendo la forza dei sogni e l’orgoglio di affermare la propria identità e sarà valorizzata dalla Direzione Creativa di Claudio Santucci (Studio Giò Forma), dalla regia camere di Cristian Biondani, dalle coreografie di Erika Rombaldoni, dalla programmazione luci di Blearred e da Roof Video Design per le grafiche.

La manifestazione si terrà sabato 13 dicembre a Tbilisi (Georgia), offrendo l’opportunità a giovani talenti provenienti da tutto il mondo di raccontare attraverso la musica la ricchezza delle proprie tradizioni artistiche e culturali. Oltre all’Italia parteciperanno 18 Paesi: Albania, Armenia, Azerbaijan, Croazia, Cipro, Francia, Georgia, Germania, Irlanda, Macedonia del Nord, Malta, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, San Marino, Spagna, Ucraina.

Sarà Rai Kids ad assicurare la produzione televisiva italiana dello show, che andrà in onda in diretta sabato 13 dicembre dalle ore 16:45 su Rai 2 (commento Mario Acampa) e su RaiPlay e in replica su Rai Gulp. La trasmissione sarà resa accessibile da Rai Pubblica Utilità, con sottotitoli e audiodescrizione per garantire a tutti la possibilità di seguire l’evento. Su RaiPlay saranno inoltre disponibili contenuti esclusivi.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione e la supervisione della Direzione Relazioni Internazionali e Affari Europei della Rai, a cui è affidato il coordinamento delle attività legate all’evento in Georgia, con particolare riferimento ai rapporti con l’Host Broadcaster GPB e con la European Broadcasting Union (EBU)

