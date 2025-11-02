Top of the charts: Taylor Swift domina ancora singoli e album
SINGOLI:Nero- Konstantinos Argiros & Noizy
ALBUM:Testament- 2po2
SINGOLI:Tipichnyy ya- Jakone & D’Litte
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Falco 3- Falco
SINGOLI:Git – BLOK3
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI Fiandre: Man I need-Olivia Dean
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Gedoe- Pommelien Thijs
ALBUM Vallonia:Le disque bleu- Benjamin Biolay
SINGOLI:Only you- Shouse & Cub Sport
ALBUM:Muse-Jimin
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Sauce Kid 4- V:RGO
SINGOLI: Emirati- Mc Stojan
SINGOLI:Navzidycky blazen- Gufrau & Viktor Kal & Rohony
ALBUM: Karakoram-PTK
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI nazionali Doživotno-Vatra Feat. Detour, Pavel, Mayales
SINGOLI internazionali: The dead dance -Lady Gaga
ALBUM nazionali: Istočno Od Gajnica- Hladno Pivo
ALBUM internazionali:Mi Smo Ovdje Samo Zbog Para- KUD Idijoti
SINGOLI:Vil du noget? – Guldimund & Saveus
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:No broke Boys – Disco Line & Tinashe
ALBUM:Kui tln juba magab-Karl Killing & villemdrillem
SINGOLI: Kui paljon- Turisti
ALBUM: Magic City- Turisti
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM Le nord se souvient Odyssée- Gims
SINGOLI: Baiati- Kosta Sanikidze
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Da braut sich was zusammen- Santiano
SINGOLI:Golden- Huntr/X
ALBUM: The boy who played the harp-Dave
SINGOLI nazionali:Prezi-TOQUEL, Mike G, FLY LO
SINGOLI internazionali The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The boy who played the harp-Dave
SINGOLI:Man I need – Olivia Dean
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Kma Tom shevet- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Ogost damp- Omer Adam
SINGOLI:Questa domenica- Olly & JVLI
ALBUM: Sono un grande- Tiziano Ferro
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Offside- Jaman T
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Boy Who Played the Harp- Dave
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Mama- Nataša Bekvalac
SINGOLI nazionali Believe in love- ATB dt Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: Bratland- Macan
SINGOLI: Finale-Knez
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Golden- Huntr/X
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Zabiorę Cię Tam – Fukai, Vito Bambino
ALBUM:Kult Tenerife 29 11 2024-Kult
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:The life of a showgirl- Taylor Swift
SINGOLI nazionali: Don’t leave- Akcent ft Sera & Misha Miller
SINGOLI internazionali: Shake it to the max- Molyi ft Shenseea, Skillibeng, Silent Addy
ALBUM:Bite me- Rava
SINGOLI:Be mine- Kamrad
ALBUM:Vesolaya muzyka-Feduk
RADIO: Golpe- Giorgia
SINGOLI nazionali: Gola -Nataša Bekvalac
SINGOLI internazionali: Anxiety- Doechii
ALBUM:Mama- Nataša Bekvalac
SINGOLI:Zub sa sub- Separ & Raphael
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Mercedes 94 – 2Nite
SINGOLI internazionali: The fate of Orphelia – Taylor Swift
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Golden-Huntr/X
ALBUM: San Felices- La Maravillosa Orquesta del Alcohol
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Alles oder nix-SSIO
SINGOLI Asiyan- Afra & Selo
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM:Dorndorn-Ivan Dorn
SINGOLI Oh mamma- Desh X Youngfly
ALBUM: skatulya II- Azariah