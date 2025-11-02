Top of the charts: Taylor Swift domina ancora singoli e album

Euromusica

🇦🇱
SINGOLI:Nero- Konstantinos Argiros & Noizy
ALBUM:Testament- 2po2

🇦🇲
SINGOLI:Tipichnyy ya- Jakone & D’Litte
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇦🇹
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Falco 3- Falco

🇦🇿
SINGOLI:Git BLOK3
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: Man I need-Olivia Dean
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Gedoe- Pommelien Thijs
ALBUM Vallonia:Le disque bleu- Benjamin Biolay

🇧🇾
SINGOLI:Only you- Shouse & Cub Sport
ALBUM:Muse-Jimin

🇧🇬
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Sauce Kid 4- V:RGO

🇧🇦
SINGOLI: Emirati- Mc Stojan

🇨🇿
SINGOLI:Navzidycky blazen- Gufrau & Viktor Kal & Rohony
ALBUM: Karakoram-PTK

🇨🇾
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇭🇷
SINGOLI nazionali Doživotno-Vatra Feat. Detour, Pavel, Mayales
SINGOLI internazionali: The dead dance -Lady Gaga
ALBUM nazionali: Istočno Od Gajnica- Hladno Pivo
ALBUM internazionali:Mi Smo Ovdje Samo Zbog Para- KUD Idijoti

🇩🇰
SINGOLI:Vil du noget? –  Guldimund & Saveus
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇪🇪
SINGOLI:No broke Boys – Disco Line & Tinashe
ALBUM:Kui tln juba magab-Karl Killing & villemdrillem

🇫🇮
SINGOLI: Kui paljon- Turisti
ALBUM: Magic City- Turisti

🇫🇷
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM Le nord se souvient Odyssée- Gims

🇬🇪
SINGOLI: Baiati- Kosta Sanikidze

🇩🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Da braut sich was zusammen- Santiano

🇬🇧
SINGOLI:Golden- Huntr/X
ALBUM: The boy who played the harp-Dave

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Prezi-TOQUEL, Mike G, FLY LO
SINGOLI internazionali The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇮🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The boy who played the harp-Dave

🇮🇸
SINGOLI:Man I need – Olivia Dean
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Kma Tom shevet- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Ogost damp- Omer Adam

🇮🇹
SINGOLI:Questa domenica- Olly & JVLI
ALBUM: Sono un grande- Tiziano Ferro

🇰🇿
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Offside- Jaman T

🇱🇻
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇱🇹
SINGOLI:Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy

🇱🇺
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Boy Who Played the Harp- Dave

🇲🇰
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Mama- Nataša Bekvalac

🇲🇹
SINGOLI nazionali Believe in love- ATB dt Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇲🇩
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: Bratland- Macan

🇲🇪
SINGOLI: Finale-Knez

🇳🇴
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇳🇱
SINGOLI:Golden- Huntr/X
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇵🇱
SINGOLI: Zabiorę Cię Tam – Fukai, Vito Bambino
ALBUM:Kult Tenerife 29 11 2024-Kult

🇵🇹
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:The life of a showgirl- Taylor Swift

🇷🇴
SINGOLI nazionali: Don’t leave- Akcent ft Sera & Misha Miller
SINGOLI internazionali:  Shake it to the max- Molyi ft Shenseea, Skillibeng, Silent Addy
ALBUM:Bite me- Rava

🇷🇺
SINGOLI:Be mine- Kamrad
ALBUM:Vesolaya muzyka-Feduk

🇸🇲
RADIO: Golpe- Giorgia

🇷🇸
SINGOLI nazionali:  Gola -Nataša Bekvalac
SINGOLI internazionali: Anxiety- Doechii
ALBUM:Mama- Nataša Bekvalac

🇸🇰
SINGOLI:Zub sa sub- Separ & Raphael
ALBUM:Neviem-Separ

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Mercedes 94 – 2Nite
SINGOLI internazionali: The fate of Orphelia – Taylor Swift
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇪🇸
SINGOLI:Golden-Huntr/X
ALBUM: San Felices- La Maravillosa Orquesta del Alcohol

🇸🇪
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇨🇭
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Alles oder nix-SSIO

🇹🇷
SINGOLI Asiyan- Afra & Selo
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇺🇦

SINGOLI:  Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM:Dorndorn-Ivan Dorn

🇭🇺
SINGOLI Oh mamma- Desh X Youngfly
ALBUM:  skatulya II- Azariah

