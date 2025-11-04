Dotan torna con “Last Goodbyes”: un addio che diventa luce

Con “Last Goodbyes”, il nuovo singolo pubblicato nel 2025, Dotan firma uno dei capitoli più intimi e maturi della sua carriera. Il cantautore e produttore olandese torna dopo l’album A Little Light In The Dark (2024) con un brano che riflette sul tempo, sulla perdita e sulla forza dei legami che continuano a vivere oltre l’assenza. L’Italia torna ad ascotarlo in alta rotazione: mancava da diverso tempo: era comparso nel 2014, col brano “Home” che divenne successo internazionale, poi tornato – con alcune partecipazioni live nel 2020

“Era lei a ricordarmi che la vita è troppo breve per non seguire il cuore”, racconta Dotan parlando dell’amica d’infanzia alla quale il brano è dedicato. È stata proprio lei a incoraggiarlo verso la musica, e la sua scomparsa prematura a soli diciannove anni ha segnato profondamente la scrittura dell’artista. “Dopo la sua morte ho scritto la mia prima canzone. In qualche modo continua a vivere in quello che faccio.”

“Last Goodbyes” nasce così: come un dialogo sospeso, un ultimo saluto impossibile da pronunciare. Il brano si muove su coordinate acustiche e cantautorali, ma cresce progressivamente fino a diventare una cavalcata emotiva, tipica dello stile di Dotan dove la malinconia incontra la potenza melodica.

Quello di Dotan è un linguaggio musicale immediatamente riconoscibile: minimalismo produttivo, arrangiamenti caldi e una voce che scava nel profondo. In Last Goodbyes l’artista esplora il bisogno universale di conservare i ricordi di chi ha lasciato un segno indelebile nella nostra vita.

L’atmosfera iniziale richiama l’immagine di un falò sulla spiaggia, ma il brano si espande in una dimensione corale, quasi cinematografica. Una scrittura che parte dal personale per diventare condivisa, come accade spesso nella migliore tradizione del folk-pop contemporaneo.

Dopo quattro album di successo internazionale — da Dream Parade (2011) a 7 Layers (2014), fino ai più recenti Satellites (2021) e A Little Light In The Dark (2024) — il cantautore olandese si prepara a pubblicare il suo quinto disco, che definisce “un secondo debutto”.

Un progetto che promette un ritorno alle origini, ma con una consapevolezza nuova: quella di un artista che ha trasformato la vulnerabilità in forza espressiva. Anche le sonorità sono molto più folk rispetto ai brani che lo resero celebre anche danoi.

Il singolo arriva mentreDotan è impegnato nella chiusura del tour europeo A Bigger Light In The Dark, che ha toccato Belgio, Germania e Italia, e culminerà con un sold-out all’AFAS Live di Amsterdam il 18 ottobre.

Un risultato che conferma la connessione autentica tra l’artista e il suo pubblico, costruita nel tempo grazie a canzoni che parlano di fragilità, speranza e appartenenza.

Dopo hit globali come “Home” e “Numb” — inserite in serie come Grey’s Anatomy, Pretty Little Liars e New Amsterdam — Dotan continua a percorrere la strada di un pop d’autore raffinato e sincero.

Con Last Goodbyes aggiunge un nuovo tassello al suo percorso: un brano che non cerca risposte, ma offre conforto. Una canzone che suona come un ricordo, e come un invito a lasciar andare con dolcezza ciò che non possiamo trattenere.

