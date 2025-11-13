Alla scoperta del pop dall’allegria contagiosa dei Bombai

Andiamo alla scoperta di un gruppo musicale in rampa di lancio. Si chiamano Bombai e hanno appena vinto il premio come miglior gruppo spagnolo ai Premios 40, gli Oscar musicali organizzati da Los 40 il potentissimo network musicale spagnolo, che sono stati ospitati dalla Roig Arena di Valencia.

“Llamas” è la loro ultima produzione, un pop fresco che rappresenta bene il loro stile musicale. Valenciani doc, erano esplosi 8 anni fa con “Solo si es contigo” singolo in cui cantavano insieme a Bebe (quella di “Malo”), che sprizzava freschezza e allegria da tutti i pori.Il gruppo si distingue per i suoi testi ottimistici e la sua capacità di trasmettere gioia, trasformando ogni canzone in un inno di festa e di speranza.

Il loro impegno non si riflette solo nella musica, ma anche in azioni di solidarietà come la loro partecipazione all’iniziativa Guitarras Solidarias, dove hanno donato una chitarra firmata per sostenere le famiglie colpite da Dana, il drammatico alluvione che si è abbattuto su Valencia nel 2024. Il loro tour è andato sould out in quasi tutte le tappe ed è per questo che il pubblico li ha premiati, preferendoli a proposte più recenti.

Il grande successo è arrivato al decimo anno di carriera, anche sull’onda dei successi riscontrati live pure in America Latina. Diverse altre tracce interessanti nella loro produzione, da “Festival” a “Verano del 19″, eseguita insieme al cantautore argentino Coti, una canzone che rende omaggio alle persone che lasciano un segno indelebile nelle nostre vite fin dal primo incontro

Il gruppo ha deciso di celebrare fra l’altro il decennale con un disco-libro che raccoglie il meglio della loro traiettoria, disponibile in formato vinile e CD.

