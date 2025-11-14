X Factor 2025: il quarto live è Hell Factor. Eliminate Michelle e Layana

È giunto il momento di Hell Factor: il quarto live di X Factor 2025, il talent Sky Original prodotto da Fremantle e in onda in diretta su Sky Uno e NOW, porta con sé la doppia eliminazione. La prima fase, quella della Giostra, ha visto gli artisti cantare tutti insieme senza pause un pezzo di uno dei brani da loro scelti, mentre la seconda è stata la tradizionale sfida. Ospiti di questo live sono stati Pierfrancesco Favino, che ha fatto da quinto giudice nella Giostra, e Mika al suo ritorno nel talent.

Manche Giostra

Apre MICHELLE con “Next to me” degli Imagine Dragons, segue VISCARDI con “Purple rain” di Prince e poi DELIA, per la prima volta senza pianoforte con uno dei suoi mash-up. LAYANA sceglie “Amandoti” dei CCCP, quindi tocca a tellynonpiangere con “Sui muri” degli Psicologi, a TOMASI con “Nessuno vuole essere Robin” di Cesare Cremonini, a rob che canta “Ti sento” dei Matia Bazar e a eroCaddeo con “E penso a te” di Lucio Battisti. Chiude il giro PierC con “Chandelier” di Sia.

Una manche complessivamente senza alcun guizzo particolare, in cui le brevi performance dei nove artisti in gara hanno sostanzialmente confermato le impressioni iniziali e dimostrato che, almeno in questa fase, gli unici due che possono sostanzialmente spiccare il volo sono Delia e PierC.

Seconda Manche

Team Paola Iezzi

rob – Bring Me to Life (Evanescence): Si sguazza nella comfort zone per questa giovane artista dall’anima punk. Il problema è solo uno, ovvero che Roberta Scandurra non è Amy Lee, e la differenza si sente. Qualche piccola imprecisione, sicuramente dettata dall’emozione. Essendo la sua comfort zone ci si aspettava sicuramente qualcosina in più, però nel complesso la prestazione è sufficiente. VOTO: 6

VISCARDI – Il cielo in una stanza (Gino Paoli): È un grandissimo peccato, perché con il talento smisurato di Viscardi avremmo potuto ascoltare una cover splendida di questo brano. Invece il risultato è quello di un jazz da night club che, purtroppo, toglie tutta la poesia del brano. Anche tutte le variazioni della melodia hanno devastato questo brano che è semplice, sono quattro accordi, ma allo stesso tempo meraviglioso. È la sua peggior esibizione da quando è a X Factor. VOTO: 2

Team Achille Lauro

LAYANA – Ancora ancora ancora (Mina): Cimentarsi con Mina è un po’ una prova del fuoco. Non precisissima quando è salita sulla parte più acuta dell’inciso, non una performance memorabile purtroppo perché un’artista come lei può fare molto meglio e in più, con la voce meravigliosa e potente che ha, avrebbe potuto e dovuto fare qualcosa in più. È un peccato perché nelle parti basse del brano era stata veramente ottima. Va al ballottaggio. VOTO: 4

eroCaddeo – La cura (Franco Battiato): Decisamente non la sua miglior performance. Forse l’arrangiamento ha rovinato molto, ed è un grandissimo peccato perché ha cantato davvero bene, ma che Damiano Caddeo sappia cantare non è una novità. Era forse troppo teatrale, quando in realtà artisti come eroCaddeo dovrebbero cantare semplicemente e senza sovrastrutture perché non ne avrebbero bisogno. VOTO 6

Team Jake La Furia

DELIA – La notte (Salvatore Adamo) / Lose Yourself (Eminem): Senza parole. Un mash-up no. 3 (così l’hanno chiamato Jake e Delia) completamente folle, inaspettato, surreale. Come unire due brani diametralmente opposti, per la prima volta con un rap (in parte in siciliano) di questa artista che torna al pianoforte e si conferma la più completa artista in gara di questo X Factor. Adesso sorge qualche dubbio, tipo cosa farà una volta finito X Factor, ma ci penseremo più avanti. VOTO: 10

TOMASI – I giardini di marzo (Lucio Battisti): Un enorme punto di domanda. Perché ha corso così tanto su un brano che, per sua natura, va eseguito in maniera molto più delicata? Troppo incalzante, viene quasi l’affanno ad ascoltarlo, e anche lo stesso Tomasi si è affannato troppo anticipando gli attacchi. Non è una buona performance, purtroppo. VOTO 3

Team Francesco Gabbani

MICHELLE – Rimmel (Francesco De Gregori): L’emozione gioca brutti scherzi. Subito all’inizio un errore, una riga saltata, ma si rimette subito in carreggiata. Canta bene, l’arrangiamento purtroppo non la valorizza però comunque parliamo di scelte stilistiche. L’appunto più grande è che, come giustamente dice Paola Iezzi, Michelle avrebbe bisogno di godersi il momento e vivere il suo percorso con più leggerezza. Il suo percorso però finisce qui: è eliminata direttamente. VOTO: 5

tellynonpiangere – Io sono Francesco (Tricarico): Non c’è molto da dire. Sbagliatissima dal punto di vista della tecnica, ma l’assegnazione era perfetta per tellynonpiangere perché c’è molto della storia di questo giovane artista nel testo profondo di questo brano. Non è questione di saper cantare o meno, ma quando un artista ci mette l’anima in una cover e la fa sua, pur con tutti i difetti dal punto di vista tecnico, c’è poco da dire. VOTO 7

PierC – E tu… (Claudio Baglioni): È il solito PierC. Può piacere o meno, ma è innegabile che siamo davanti a uno dei due migliori di questa edizione del talent. Ha dimostrato di saper giostrare su varie tipologie di brani, su molteplici generi, ha dato la giusta intensità a un brano che è difficilissimo da interpretare e anche nei tagli fatti il lavoro è stato a dir poco ottimo. È sempre il solito PierC, che nel bene e nel male è sempre un artista eccellente e uno dei contendenti alla vittoria. VOTO: 9

Ballottaggio

LAYANA (Meravigliosa creatura – Gianna Nannini) vs. VISCARDI (Crazy – Gnars Barkley): Finalmente Layana canta perfettamente “Meravigliosa creatura”. Viscardi invece non entusiasma, anche se è indubbio che sappia, perché la sua cover lo penalizza. Per questione statistica, i giudici eliminano Layana (al secondo ballottaggio).

