Euromusica

Tutti i suoni d'Europa

Top of the charts: Taylor Swift comanda i singoli, Rosalia domina gli album

di · 16 Novembre 2025

🇦🇱
SINGOLI:Ku Shkove Natën?- Dafina Zeqiri
ALBUM:Testament- 2po2

🇦🇲
SINGOLI: Depi Ver-D’Litte
ALBUM: Love reversed- Brunette

🇦🇹
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Everybody scream- Florence +The Machine

🇦🇩
RADIO: Entrevista-Solitario

🇦🇿
SINGOLI:Gəl və Bax- Qaraqan
ALBUM: Ryadom- JONY

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: Man I need-Olivia Dean
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Lux-Rosalia
ALBUM Vallonia:La fuite en avant- Orelsan

🇧🇾
SINGOLI:Only you- Shouse & Cub Sport
ALBUM:Muse-Jimin

🇧🇬
SINGOLI: Gone, gone, gone – David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:Sauce Kid 4- V:RGO

🇧🇦
SINGOLI:  Astronaut-Devito

🇨🇿
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Karakoram-PTK

🇨🇾
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Lux-Rosalia

🇭🇷
SINGOLI nazionali Potpišimo neriješeno-Izgubljeni Vikend Feat. Neno Belan
SINGOLI internazionali: The dead dance -Lady Gaga
ALBUM nazionali:Istočno Od Gajnica-Hladno Pivo
ALBUM internazionali:Smoochies- Ashnikko

🇩🇰
SINGOLI:Vil du noget? –  Guldimund & Saveus
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇪🇪
SINGOLI:No broke Boys – Disco Line & Tinashe
ALBUM:QUATTRO: La Famiglia-Alblak 52

🇫🇮
SINGOLI: Kui paljon- Turisti
ALBUM: Magic City- Turisti

🇫🇷
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM Le nord se souvient Odyssée- Gims

🇬🇪
SINGOLI: Baiati- Kosta Sanikidze

🇩🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Immer unter feuer- Frei.Wild

🇬🇧
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The life of a showgirl- Taylor Swift

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Bro x3-  Light, DAIMA, Arab
SINGOLI internazionali The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Permission to dance on stage- BTS

🇮🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Theart of loving- Olivia Dean

🇮🇸
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Kma Tom shevet- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Shem tov ha’avi 2  EP-Tmir Ber & Shem Tov Heavy

🇮🇹
SINGOLI:Fotografia-Geolier
ALBUM: G-Giorgia

🇰🇿
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: QUATTRO: La Famiglia-Alblak 52

🇱🇻
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: QUATTRO: La Famiglia-Alblak 52

🇱🇹
SINGOLI:Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy

🇱🇺
SINGOLI:Muse- Usein Bekirov Featuring Bill Evans, Frank Gambale, Hardien Feraud & Dennis Chambers
ALBUM: Lux-Rosalia

🇲🇰
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Lux-Rosalia

🇲🇹
SINGOLI nazionali Monster after midnight -Ira Losco
SINGOLI internazionali:The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: The life of a showgirlTaylor Swift

🇲🇩
SINGOLI:Don’t leave (Kylie)- Akcent & Sera & Misha Miller
ALBUM: QUATTRO: La Famiglia-Alblak 52

🇲🇪
SINGOLI: Lady Flame- David Dreshaj

🇳🇴
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Lux-Rosalia

🇳🇱
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇵🇱
SINGOLI: Zabiorę Cię Tam – Fukai, Vito Bambino
ALBUM:EX UMBRA AD LIBERTATEM-Probl3m

🇵🇹
SINGOLI: Posso Ate Nao Te Dar Flores- DJ Japa NK, MC Jacare, MC Meno K, MC Ryan SP & DJ DAVI DOGDOG
ALBUM:Lux-Rosalia

🇷🇴
SINGOLI nazionali: Don’t leave (Kylie)- Akcent & Sera & Misha Miller
SINGOLI internazionali:  Sapphire- Ed Sheeran
ALBUM:Noua-Prny

🇷🇺
SINGOLI:Be mine- Kamrad
ALBUM:QUATTRO: La Famiglia-Alblak 52

🇸🇲
RADIO: Golpe- Giorgia

🇷🇸
SINGOLI nazionali:  Tec 9 -Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI internazionali: The dead dance- Lady Gaga
ALBUM:Lux-Rosalia

🇸🇰
SINGOLI:Problema- Raphael & Luca Brassi10x
ALBUM:Neviem-Separ

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Nemirna kri – Nina Pušlar
SINGOLI internazionali: The fate of Orphelia – Taylor Swift
ALBUM:Lux- Rosalia

🇪🇸
SINGOLI:Barghain- Rosalia, Björk, Yves Tumor
ALBUM: Drapaires Poligoneros- Manolo Garcia

🇸🇪
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Somna med Humlan Djodjji- Humlan Djodjji

🇨🇭
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Traces-Micheal Patrick Kelly

🇹🇷
SINGOLI Asiyan- Afra & Selo
ALBUM: Lux-Rosalia

🇺🇦

SINGOLI:  Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM:QUATTRO: La Famiglia-Alblak 52

🇭🇺
SINGOLI Oh mamma- Desh X Youngfly
ALBUM: Veritas Hungarica-Hungarica

