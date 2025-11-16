Top of the charts: Taylor Swift comanda i singoli, Rosalia domina gli album
SINGOLI:Ku Shkove Natën?- Dafina Zeqiri
ALBUM:Testament- 2po2
SINGOLI: Depi Ver-D’Litte
ALBUM: Love reversed- Brunette
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Everybody scream- Florence +The Machine
🇦🇩
RADIO: Entrevista-Solitario
SINGOLI:Gəl və Bax- Qaraqan
ALBUM: Ryadom- JONY
SINGOLI Fiandre: Man I need-Olivia Dean
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Lux-Rosalia
ALBUM Vallonia:La fuite en avant- Orelsan
SINGOLI:Only you- Shouse & Cub Sport
ALBUM:Muse-Jimin
SINGOLI: Gone, gone, gone – David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:Sauce Kid 4- V:RGO
SINGOLI: Astronaut-Devito
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Karakoram-PTK
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI nazionali Potpišimo neriješeno-Izgubljeni Vikend Feat. Neno Belan
SINGOLI internazionali: The dead dance -Lady Gaga
ALBUM nazionali:Istočno Od Gajnica-Hladno Pivo
ALBUM internazionali:Smoochies- Ashnikko
SINGOLI:Vil du noget? – Guldimund & Saveus
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:No broke Boys – Disco Line & Tinashe
ALBUM:QUATTRO: La Famiglia-Alblak 52
SINGOLI: Kui paljon- Turisti
ALBUM: Magic City- Turisti
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM Le nord se souvient Odyssée- Gims
SINGOLI: Baiati- Kosta Sanikidze
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Immer unter feuer- Frei.Wild
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The life of a showgirl- Taylor Swift
SINGOLI nazionali:Bro x3- Light, DAIMA, Arab
SINGOLI internazionali The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Permission to dance on stage- BTS
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Theart of loving- Olivia Dean
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Kma Tom shevet- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Shem tov ha’avi 2 EP-Tmir Ber & Shem Tov Heavy
SINGOLI:Fotografia-Geolier
ALBUM: G-Giorgia
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: QUATTRO: La Famiglia-Alblak 52
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: QUATTRO: La Famiglia-Alblak 52
SINGOLI:Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy
SINGOLI:Muse- Usein Bekirov Featuring Bill Evans, Frank Gambale, Hardien Feraud & Dennis Chambers
ALBUM: Lux-Rosalia
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI nazionali Monster after midnight -Ira Losco
SINGOLI internazionali:The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: The life of a showgirlTaylor Swift
SINGOLI:Don’t leave (Kylie)- Akcent & Sera & Misha Miller
ALBUM: QUATTRO: La Famiglia-Alblak 52
SINGOLI: Lady Flame- David Dreshaj
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Zabiorę Cię Tam – Fukai, Vito Bambino
ALBUM:EX UMBRA AD LIBERTATEM-Probl3m
SINGOLI: Posso Ate Nao Te Dar Flores- DJ Japa NK, MC Jacare, MC Meno K, MC Ryan SP & DJ DAVI DOGDOG
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI nazionali: Don’t leave (Kylie)- Akcent & Sera & Misha Miller
SINGOLI internazionali: Sapphire- Ed Sheeran
ALBUM:Noua-Prny
SINGOLI:Be mine- Kamrad
ALBUM:QUATTRO: La Famiglia-Alblak 52
RADIO: Golpe- Giorgia
SINGOLI nazionali: Tec 9 -Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI internazionali: The dead dance- Lady Gaga
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI:Problema- Raphael & Luca Brassi10x
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Nemirna kri – Nina Pušlar
SINGOLI internazionali: The fate of Orphelia – Taylor Swift
ALBUM:Lux- Rosalia
SINGOLI:Barghain- Rosalia, Björk, Yves Tumor
ALBUM: Drapaires Poligoneros- Manolo Garcia
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Somna med Humlan Djodjji- Humlan Djodjji
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Traces-Micheal Patrick Kelly
SINGOLI Asiyan- Afra & Selo
ALBUM: Lux-Rosalia
SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM:QUATTRO: La Famiglia-Alblak 52
SINGOLI Oh mamma- Desh X Youngfly
ALBUM: Veritas Hungarica-Hungarica