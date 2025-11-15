Junior Eurovision Song Contest 2025: ascolta e guarda tutti i 18 brani in concorso

Ci sono ufficialmente tutti e 18. La lineup dello Junior Eurovision Song Contest 2025 è completa. E nei giorni scorsi sono stati rilasciati ufficialmente anche tutti i brani. Dunque adesso è possibile farsi un’idea su quello che sarà l’evento che andrà in scena alle 17 italiane di sabato 13 dicembre.

Ci saranno come è noto due artisti italiani in gara: Leonardo Giovannangeli che rappresenterà l’Italia con “Rockstar” e canterà per dodicesimo e Martina CRV, milanese in gara per San Marino con “Beyond the stars”, inserita per quarta in una scaletta che sarà aperta dalla maltese Eliza Borg e chiusa dalla più piccola del gruppo; Kroni Pula, appena 9 anni, in gara per l’Albania.

Tutto sui due italiani in gara: per la prima volta due solisti

Per la prima volta ci sono due solisti italiani in gara. Nel 2014, anno del debutto azzurro con Vincenzo Cantiello, che poi trionferà con “Tu primo grande amore”, era parzialmente itallana la proposta sammarinese, visto che le Peppermints erano composte da ragazzine italiane e sammarinesi.

Erano però italiane entrambe le produzioni e anche stavolta è lo stesso. Dietro Martina Cervellini c’è infatti un team autoriale della Warner:

Eliza G, al secolo Elisa Gaiotto, cantautrice che con San Marino ha già collaborato in passato. La ricordiamo vincitrice del Cerbul de Aur e del Festival New York Canta, oltre che concorrente a The Voice of Italy. Con lei, un team creativo tutto italiano: Karin Amadori Saintpaul, autrice Warner e figlia della celebre Lara Saintpaul, Valerio Carboni, già autore per Nek, Mietta, Bianca Atzei, e co-autore con Eliza G del brano vincitore al Cerbul de Aur “Altro che favole”, Nicola Marotta, giovane cantautore in ascesa

Il brano di Leonardo Giovannangeli è invece prodotto da Paolo Meneguzzi e scritto da Claudia Zanecchia in arte Dəva, cantautrice semifinalista a Una voce per San Marino e Giancarlo Prandelli, musicista e produttore a capo della GNU Records, editore della stessa Dəva, nel giro di The Voice of Italy (ha lavorato con la vincitrice 2018 Beatrice Pezzini), autore e arrangiatore per diversi artisti della scena pop italiana.

L’ordine di esibizione: San Marino quarta, Italia dodicesima

Ecco la line-up completa dello Junior Eurovision 2025:

Malta – Eliza Borg – titolo ancora non noto Azerbaigian – Yağmur – Miau miau Croazia – Marino Vrgoč – titolo ancora non noto San Marino – Martina CRV – Beyond the Stars Armenia – Albert – titolo ancora non noto Ucraina – Sofiia Nersesian – Motanka Irlanda – Lottie O’Driscoll Murray – Rúin Paesi Bassi – Meadow – Freeze Polonia – Marianna Kłos – Brightest Light Macedonia del Nord – Nela Mančeska – titolo ancora non noto Montenegro – Asja Džogović – I tužna i srećna priča Italia – Leonardo Giovannangeli – Rockstar Portogallo – Inês Gonçalves –Para onde vai o amor? Spagna – Gonzalo Pinillos – Érase una vez (Once Upon a Time) Georgia – Anita Abgariani – titolo ancora non noto Cipro – Rafaella Panteli e Christos Georgiou – Away Francia – Lou Deleuze – Ce monde Albania – Kroni Pula – Fruta perime

Nessun giornalista straniero sul posto

Per la prima volta da quando c’è il concorso, non ci saranno giornalisti accreditati dall’estero. Non è stato specificato il motivo ma è molto probabile che sia per motivi di sicurezza, visto che a Tbilisi si protesta per le strade da oltre un anno contro il governo filorusso di Sogno Georgiano. Non essendo previsto nemmeno lo streaming online, noi di Euromusica vi racconteremo pertanto l’evento nell’unica modalità possibile, ovvero dalla tv.

Per seguire l’evento in italiano, ci saranno due possibilità. La prima è il commento di Mario Acampa su Rai 2 (diretta dalle 16.45), la seconda è invece il commento – ancora da definire le voci – che andrà in diretta su San Marino RTV (diretta dalle 17)

