“Fire & Ice” anticipa il nuovo album di DJ Bobo, che torna dopo tre anni

Ritroviamo uno dei padri nobili della dance europea, Peter Reneè Baumann, meglio noto come DJ Bobo. L’uomo che ha fatto ballare l’Europa lungo tutti gli anni 90 e grand parte dei primi anni 2000 (10 dischi di platino in carriera) torna con “Fire & Ice” che anticipa il suo prossimo album completo The Great Adventure, che sarà presto presentato dal vivo in uno spettacolo nella sua Svizzera. A giudicare dal singolo, c’è attendesi “good vibes” elementi retrò groovy e ovviamente molti brani da ballare.

Pur lontano dai successi di un tempo, Baumann continua comunque ad incidere (qui l’ultima volta che ne avevamo parlato). Non è facile ripetere i fasti di quella “Chihuaua” che fu disco di diamante in Francia e di platino in Svizzera ma anche d’oro in Italia nel 2002 ma c’è da dire che la sua sfortunata partecipazione ad Eurovision nel 2007 in quota Svizzera con la non memorabile “Vampires are alive” ” (il brano non superò le semifinali) ha comunque contribuito a rinverdirne la popolarità

Il 2026 lo porterà in un lungo tour fra Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Ungheria a testimonianza di come questo sound funzioni ancora molto e continui a riempire le piste e le arene.

