“I’m not crying, I’m dancing”, il nuovo banger della faroese Sissal

Dopo aver rotto la maledizione della Danimarca dal’Eurovision danese e aver riportato il paese in finale con “Hallucination” che ha chiuso al 23.posto, la cantautrice faroese Sissal torna con un nuovo singolo dal titolo “I’m Not Crying, I’m Dancing”

Ed è un nuovo banger, per giunta in danese, nonostante il titolo sia in inglese. Ancora sonorità anni 90 per l’artista di Torshavn, che ha portato il piccolo arcipelago nella storia, facendolo diventare artefice del grande ritorno in finale della tv dandese. Seconda artista faroese a partecipare ad Eurovision dopo Reiley (Eurovision 2023), è però la prima a centrare la finale.

La sfida ora è anche quella di provare a ripetersi nelle charts visto che la sua canzone è entrata nella Top 10 danese (all’ottavo posto) ed in classifica in diversi altri Paesi europei. L’obiettivo principale però, come dice anche il titolo del brano, è quello di riempire le dancefloor, operazione che ad ascoltare il brano sembra essere davvero alla sua portata.

L’Eurovision è stato fra l’altro anche l’occasione per questa artista – sino ad allora piuttosto lontana dal mainstream – di presentarsi al pubblico col primo EP dopo oltre 10 anni di carriera. “Hear me now”, uscito poco prima del concorso di selezione Dansk Melodi Grand Prix, l’ha finalmente portata all’attenzione anche della radio nazionale. Recentemente ha anche preso parte a VIld med dans, versione danese di “Ballando con le stelle”.

