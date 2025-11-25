“CIÒ CHE SARÀ”, il nuovo singolo di Asteria, è un uragano di emozioni

“CIÒ CHE SARÀ”, il nuovo singolo di Asteria pubblicato per Double Trouble Club venerdì 21 novembre, è un uragano di emozioni. È quel brano di cui tutti noi, inconsapevolmente, abbiamo avuto bisogno almeno una volta nella vita.

Scritto dalla stessa Asteria — nome d’arte della poco più che ventenne bergamasca Anita Ferrari — e composto insieme ad Alessandro Gregianin, il singolo è forse una delle migliori produzioni musicali italiane dell’anno in corso. Le sonorità di una ballad delicata ma allo stesso tempo intensa, unite a un testo di una profondità inaudita, fanno sì che questo brano coinvolga l’ascoltatore sin dal primo ascolto trascinandolo in un vortice di emozioni.

Il tema trattato è quello del cambiamento, che inevitabilmente fa trasformare la fragilità in un elemento di forza attraverso un percorso introspettivo tra la memoria, l’amore e la resa. Come dice la stessa Asteria, per raccontare questo brano:

In questa ballad metto a nudo le mie paure più profonde. È un canto d’amore, ma anche un dialogo con il tempo, quel futuro incerto che non possiamo fermare, ma solo imparare ad accogliere.

Il bello di questo brano, che suonerebbe benissimo orchestrato per il palco del Teatro Ariston di Sanremo, è la sua capacità di unire la delicatezza di una melodia dolce a un testo sincero, profondo, duro ma allo stesso tempo confortante. Il tutto si sviluppa in un crescendo che poi raggiunge il suo apice nella strofa rap in cui, ad accompagnare la voce di Asteria, è soltanto il suono di un pianoforte tagliente.

“CIÒ CHE SARÀ” ha il pregio di abbracciare metaforicamente l’ascoltatore, trascinarlo per un braccio e metterlo faccia a faccia davanti alle emozioni che ognuno di noi ha inevitabilmente provato almeno una volta nella vita. È quel brano di cui non sapevamo di avere bisogno ma di cui, una volta ascoltato, non potremo più fare a meno. Perché d’altronde la musica, anche se inconsapevolmente, può capirci meglio di chiunque altro.

“CIÒ CHE SARÀ”, l’ultimo singolo di Asteria, è disponibile per l’ascolto su tutti gli store digitali da venerdì 21 novembre. Insieme a questo brano, pubblicato per Double Trouble Club, è stato rilasciato anche il videoclip ufficiale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...