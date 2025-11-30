Euromusica

Airplay e downloads: con Rosalia e Taylor Swift, la classifica è donna

di · 30 Novembre 2025

🇦🇱
SINGOLI:Dride Moj bajame dridhe – Kristi Lamaj
ALBUM:Testament- 2po2

🇦🇲
SINGOLI: Zhiganskaya-Jakone & Kiliana
ALBUM: Love reversed- Brunette

🇦🇹
SINGOLI:All I want Christmas is you-Mariah Carey
ALBUM: Do it- Stray Kids

🇦🇩
RADIO: Entrevista-Solitario

🇦🇿
SINGOLI:Gəl və Bax- Qaraqan
ALBUM: Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: Man I need-Olivia Dean
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Gedoe-Pommeljen Thijs
ALBUM Vallonia:Do it – Stray Kids

🇧🇾
SINGOLI:Only you- Shouse & Cub Sport
ALBUM:Muse-Jimin

🇧🇬
SINGOLI: Gone Gone Gone -David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:Sauce Kid 4- V:RGO

🇧🇦
SINGOLI: Pojas za spasavanje-Tea Bilanovic

🇨🇿
SINGOLI: Strach- Buka
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka

🇨🇾
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Home alone- Ivan Greko

🇭🇷
SINGOLI nazionali: Potpišimo neriješeno- Izgubljeni Vikend Feat. Neno Belan
SINGOLI internazionali: Gone Gone Gone -David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM nazionali:Sunčana Strana Mjeseca 1 & 2-Plesač Sporog Stepa
ALBUM internazionali:Karma-Stray Kids

🇩🇰
SINGOLI:Vil du noget? –  Guldimund & Saveus
ALBUM: Godaften- Anton Westerlin

🇪🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda

🇫🇮
SINGOLI: Make up your mind- Mirella, Averagekidluke
ALBUM: Magic City- Turisti

🇫🇷
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM La fuite en avant- Orelsan

🇬🇪
SINGOLI: Baiati- Kosta Sanikidze

🇩🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Dämmerland 2-Dämmerland

🇬🇧
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: One more time- Aeromsith & Yungblud

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Bro x3-  Light, DAIMA, Arab
SINGOLI internazionali The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The life of a showgirl- Taylor Swift

🇮🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean

🇮🇸
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Kama Tov shebat- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: Man down- Rihanna
ALBUM: Shem tov ha’avi 2  EP-Tmir Ber & Shem Tov Heavy

🇮🇹
SINGOLI: Questa domenica- Olly & JVLI
ALBUM: Una storia importante- Eros Ramazzotti

🇰🇿
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda

🇱🇻
SINGOLI: Where is my husband? -Raye
ALBUM: Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda

🇱🇹
SINGOLI:Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Rebel- EsDeeKid

🇱🇺
SINGOLI:Mon Bebè-RnBOI
ALBUM: Lux-Rosalia

🇲🇰
SINGOLI: I don’t know-. Gabry Ponte, Erika
ALBUM: ‘94 (Chapter 2)-2Bona

🇲🇹
SINGOLI nazionali Taste-Aidan
SINGOLI internazionali:Golden-Huntr/X
ALBUM:Wicked: For Good – The Soundtrack- Wicked Movie Cast, Cynthia Erivo & Ariana Grande

🇲🇩
SINGOLI: I’ll Be Waiting- Inna & R3hab
ALBUM: Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda

🇲🇪
SINGOLI: Ona Plače- Kejt

🇳🇴
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Valget å Gå, Og Vi Gikk- Ari Bajgora

🇳🇱
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Wicked: For Good – The Soundtrack -Wicked Movie Cast, Cynthia Erivo & Ariana Grande –

🇵🇱
SINGOLI: Zabiorę Cię Tam – Fukai, Vito Bambino
ALBUM: Dawid Podsiadło i Artur Rojek na żywo w Katowicach – ZORZA 2025-Dawid Podsiadło, Artur Rojek

🇵🇹
SINGOLI: :The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Lux-Rosalia

🇷🇴
SINGOLI nazionali:  7 Zile- Florianrus ft Inna
SINGOLI internazionali: Gone Gone Gone -David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:Până mă întorc-Ian

🇷🇺
SINGOLI Noch’ schastlivykh nadezhd-Nikolay Baskov, Larisa Dolina, Dima Bilan, Yulianna Karaulova, Khor Akademii Igorya Krutogo
ALBUM:Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda

🇸🇲
RADIO: Brutta storia- Emma & JVLI

🇷🇸
SINGOLI nazionali:  Tec 9 -Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Priceless-Maroon 5 ft Lisa
ALBUM:Roze suze-Jala Brat & Buba Corelli

🇸🇰
SINGOLI:Problema- Raphael & Luca Brassi10x
ALBUM:Já, mé druhé já a Kristýna-Buka

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Največja napaka – Luka Sešek & Nipke
SINGOLI internazionali: Rubber band man – Mumford & Sons, Hozier
ALBUM:Luz-Rosalia

🇪🇸
SINGOLI:La Perla- Rosalía and Yahritza y su Esencia
ALBUM: Lux-Rosalia

🇸🇪
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Somna med Humlan Djodjji- Humlan Djodjji

🇨🇭
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Lux-Rosalia

🇹🇷
SINGOLI Gel-Umur Doma, Hande Ünsal
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇺🇦

SINGOLI:  Ne p’yana Zakokhana- Alena Omargalieva
ALBUM:Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda

🇭🇺
SINGOLI Oh mamma- Desh X Youngfly
ALBUM: EXTÁZIS-Bongor

