Airplay e downloads: con Rosalia e Taylor Swift, la classifica è donna
SINGOLI:Dride Moj bajame dridhe – Kristi Lamaj
ALBUM:Testament- 2po2
SINGOLI: Zhiganskaya-Jakone & Kiliana
ALBUM: Love reversed- Brunette
SINGOLI:All I want Christmas is you-Mariah Carey
ALBUM: Do it- Stray Kids
RADIO: Entrevista-Solitario
SINGOLI:Gəl və Bax- Qaraqan
ALBUM: Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda
SINGOLI Fiandre: Man I need-Olivia Dean
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Gedoe-Pommeljen Thijs
ALBUM Vallonia:Do it – Stray Kids
SINGOLI:Only you- Shouse & Cub Sport
ALBUM:Muse-Jimin
SINGOLI: Gone Gone Gone -David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:Sauce Kid 4- V:RGO
SINGOLI: Pojas za spasavanje-Tea Bilanovic
SINGOLI: Strach- Buka
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Home alone- Ivan Greko
SINGOLI nazionali: Potpišimo neriješeno- Izgubljeni Vikend Feat. Neno Belan
SINGOLI internazionali: Gone Gone Gone -David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM nazionali:Sunčana Strana Mjeseca 1 & 2-Plesač Sporog Stepa
ALBUM internazionali:Karma-Stray Kids
SINGOLI:Vil du noget? – Guldimund & Saveus
ALBUM: Godaften- Anton Westerlin
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda
SINGOLI: Make up your mind- Mirella, Averagekidluke
ALBUM: Magic City- Turisti
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM La fuite en avant- Orelsan
SINGOLI: Baiati- Kosta Sanikidze
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Dämmerland 2-Dämmerland
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: One more time- Aeromsith & Yungblud
SINGOLI nazionali:Bro x3- Light, DAIMA, Arab
SINGOLI internazionali The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The life of a showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Kama Tov shebat- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: Man down- Rihanna
ALBUM: Shem tov ha’avi 2 EP-Tmir Ber & Shem Tov Heavy
SINGOLI: Questa domenica- Olly & JVLI
ALBUM: Una storia importante- Eros Ramazzotti
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda
SINGOLI: Where is my husband? -Raye
ALBUM: Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda
SINGOLI:Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Rebel- EsDeeKid
SINGOLI:Mon Bebè-RnBOI
ALBUM: Lux-Rosalia
SINGOLI: I don’t know-. Gabry Ponte, Erika
ALBUM: ‘94 (Chapter 2)-2Bona
SINGOLI nazionali Taste-Aidan
SINGOLI internazionali:Golden-Huntr/X
ALBUM:Wicked: For Good – The Soundtrack- Wicked Movie Cast, Cynthia Erivo & Ariana Grande
SINGOLI: I’ll Be Waiting- Inna & R3hab
ALBUM: Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda
SINGOLI: Ona Plače- Kejt
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Valget å Gå, Og Vi Gikk- Ari Bajgora
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Wicked: For Good – The Soundtrack -Wicked Movie Cast, Cynthia Erivo & Ariana Grande –
SINGOLI: Zabiorę Cię Tam – Fukai, Vito Bambino
ALBUM: Dawid Podsiadło i Artur Rojek na żywo w Katowicach – ZORZA 2025-Dawid Podsiadło, Artur Rojek
SINGOLI: :The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI nazionali: 7 Zile- Florianrus ft Inna
SINGOLI internazionali: Gone Gone Gone -David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:Până mă întorc-Ian
SINGOLI Noch’ schastlivykh nadezhd-Nikolay Baskov, Larisa Dolina, Dima Bilan, Yulianna Karaulova, Khor Akademii Igorya Krutogo
ALBUM:Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda
RADIO: Brutta storia- Emma & JVLI
SINGOLI nazionali: Tec 9 -Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Priceless-Maroon 5 ft Lisa
ALBUM:Roze suze-Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI:Problema- Raphael & Luca Brassi10x
ALBUM:Já, mé druhé já a Kristýna-Buka
SINGOLI nazionali: Največja napaka – Luka Sešek & Nipke
SINGOLI internazionali: Rubber band man – Mumford & Sons, Hozier
ALBUM:Luz-Rosalia
SINGOLI:La Perla- Rosalía and Yahritza y su Esencia
ALBUM: Lux-Rosalia
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Somna med Humlan Djodjji- Humlan Djodjji
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Lux-Rosalia
SINGOLI Gel-Umur Doma, Hande Ünsal
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Ne p’yana Zakokhana- Alena Omargalieva
ALBUM:Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda
SINGOLI Oh mamma- Desh X Youngfly
ALBUM: EXTÁZIS-Bongor