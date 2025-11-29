“Thrill of the night” e “Naïf de Coeur” segnano il ritorno di Sebastien Tellier

Dopo cinque anni esce un nuovo inedito di Sébastien Tellier: “Thrill of the night” vede in voce il cantante americano Slayyter e alla chitarra Nile Rodgers, uno dei cantautori più premiati dell’ultimo periodo.

L’artista era divenuto al grande pubblico per la sua partecipazione ad Eurovision 2008 con “Divine”, che poi è divenuta popolare anche in Italia – quell’anno assente – grazie al suo utilizzo per un jingle pubblicitario e oggi, al traguardo dei 50 anni, si ripresenta in grande stile con un brano dance che riporta dietro alle sonorità anni 80.

Per presentare il brano, l’artista scrive su Instagram:

Nato dal nostro amore per l’epoca d’oro della vita notturna – libertà, euforia, festa senza fine. Volevamo una traccia dove tutto fosse possibile. Spero che ti porti lì.

Nel corso degli anni Tellier – il cui ultimo lavoro completo risale al 2020 – ha scelto una strada complessa e più lontana dal mainstream ma interessante: autore di colonne sonore, l’ultima nel 2024 per il film “Libre” ispirato alla vita del criminale francese Bruno Sulak e come autore per tanti artisti, su tutti anche l’artista di burlesque Dita von Teese. Nel 2025, è stato insignito di una delle maggiori onorificenze francesi, Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere.

Ma non è finita qui. Perchè per il 2026 è atteso “Kiss The Beast”, il nuovo album dell’artista francese, il suo settimo in studio. “Thrill of the night” è uno dei singoli che l’anticipa. L’altro è “Naïf de Coeur”, che trovate qui sotto. In “Kiss The Beast” ci saranno anche gli arrangiamenti orchestrali di Owen Pallett e l’altro featuring di Kid Cudi, nel brano “Amnesia”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...