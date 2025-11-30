Dieci esordienti, due figli d’arte e tanti ritorni: ecco il cast di Sanremo 2026

Carlo Conti ha annunciato in diretta al TG1 delle 13.30. Grandi sorprese fra i 30 nomi della lineup: diversi esordienti, alcuni progetti in rampa di lancio nell’ultimo anno. Due su tutti: l’accoppiata formata da Colombre e Maria Antonietta e le Bambole di Pezza. Colombre (Giovanni Imparato) e Maria Antonietta (Letizia Cesarini) sono due cantautori marchigiani (Senigallia lui, Pesaro lei) uniti nella vita che hanno da poco inciso il primo lavoro comune dal titolo “Luna di Miele” ma che hanno all’attivo oltre 10 anni di carriera solista.

Le Bambole di Pezza sono un progetto rock al femminile che arriva a Sanremo dopo un anno in rampa di lancio sull’onda social che ha avuto il loro inno femminista di tre anni fa “Favole (mi ha rotto il C…o”). Al debutto anche i rapper Chiello, Sayf (ital-tunisino), Nayt, Luchè, Samurai Jay (entrambi ex Co’Sang), oltre a Tommaso Paradiso, Tredici Pietro, Eddie Block

Quest’ultimo, visto giorni fa a Le Iene, è uno dei nomi social degli ultimi tempi: alterna la carriera di cantante a quello di organizzatore turistico. La sua “Non è mica te” è stato uno dei brani più streammati dell’ultimo periodo. Tredici Pietro, ex Amici, è invece il figlio di Gianni Morandi mentre LDA è figlio di Gigi D’Alessio.

Per la serie grandi ritorni: Raf, Francesco Renga e Pravo compongono la quota oldies but goldies, ma si ritrovano nomi interessanti e mainstream come Arisa, Sal Da Vinci (terzo nel 2009 e reduce da un anno di successo social della sua “Rossetto e caffè”), Marco Masini (in coppia qui con Fedez). In gara ben due lucani (Arisa e Chiello) e un molisano (Nayt)

Tommaso Paradiso (Columbia, gruppo Sony)

Chiello (Island Records, gruppo Universal)

Serena Brancale (Atlantic Records, gruppo Warner)

Fuilminacci (Warner)

Ditonellapiaga (BMG Italy)

Fedez e Marco Masini (BMG Italy/Atlantic)

Leo Gassman (Virgin, gruppo Universal)

Sayf (Atlantic Records, gruppo Warner)

Arisa (Believe Digital)

Tredici Pietro (Epic, gruppo Sony)

Sal Da Vinci (Atlantic Records, gruppo Warner)

Malika Ayane (Believe Digital)

Luchè (Atlantic Records, gruppo Warner)

Raf (Warner)

Bambole di pezza (Universal)

Ermal Meta (Columbia, gruppo Sony)

Samurai Jay (Universal)

Nayt (Columiba, gruppo Sony)

Elettra Lamborghini (Universal)

Michele Bravi (Universal)

J AX (Sony)

Enrico Nigiotti (Columbia, gruppo Sony)

Maria Antonietta e Colombre (Bomba Dischi, distribuzione Sony)

Francesco Renga (Atlantic Records, gruppo Warner)

Mara Sattei (Columbia, gruppo Sony)

LDA & Aka Seven (Columbia, gruppo Sony)

Dargen D’Amico (Island Records, gruppo Universal)

Levante (Warner)

Eddie Block (Universal)

Patty Pravo (Nar International)

Nel corso della serata del 14 dicembre di “Sarà Sanremo”, in onda su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo, Conti svelerà i titoli dei brani dei 30 Big in gara al prossimo Festival.

Appuntamento poi al Teatro Ariston, dal 24 al 28 febbraio, in diretta su Rai 1, Radio2 e RaiPlay.

