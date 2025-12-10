Sanremo Giovani 2025: la semifinale. I sei finalisti domenica a Sarà Sanremo

Sono ANTONIA, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, SENZA CRI e Welo i finalisti di Sanremo Giovani 2025. Volge dunque al termine la fase del talent, condotto da Gianluca Gazzoli, che selezionerà i due artisti che, insieme ai due selezionati da Area Sanremo, competeranno per le Nuove Proposte a Sanremo 2026.

Questi sei finalisti domenica 14 dicembre si sfideranno sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo nella serata-evento Sarà Sanremo, condotta da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli, in diretta in prima serata su Rai 1.

CARO WOW – CUPIDO vs. ANTONIA – Luoghi Perduti: È un peccato che CARO WOW usi così tanto autotune, perché il suo brano è veramente fortissimo. Per quanto riguarda ANTONIA vocalmente andiamo meglio rispetto alla sua precedente performance, ma comunque rimaniamo su un livello non troppo alto vista la quantità eccessiva di imprecisioni vocali. Se dovessimo valutare solo il brano non ci sarebbe storia, ma qui conta tutto nel complesso. Passa: ANTONIA

Welo – EMIGRATO vs. cmqmartina – Radio Erotika: Sul brano di Welo ci siamo già espressi, dicendo che l’inciso lo tiene in piedi malgrado le valanghe di autotune (anche se la strofa è veramente piena di luoghi comuni). La canzone di cmqmartina invece non decolla mai, e forse questa è la sua più grande criticità. Sono due proposte profondamente diverse e, per motivi diversi, difficili. Non ci sarebbe molto da dire, ma si sa che Sanremo Giovani può sorprendere. Passa: Welo

Petit – UN BEL CASINO vs. Nicolò Filippucci – Laguna: Senza essere offensivi, la proposta di Petit è estremamente debole. Il brano in sé non entusiasma anche dopo diversi ascolti, in più a livello vocale ci sarebbe da lavorare ancora molto. Nicolò vocalmente va meglio di Petit, non è perfetto ma tra i due è indubbiamente il migliore, e la stessa cosa la possiamo dire tranquillamente del suo brano. Passa: Nicolò Filippucci

Angelica Bove – Mattone vs. PRINCIPE – Mon Amour: Dopo lo scorso anno, in cui è stata privata di un risultato meritato con “La nostra malinconia”, Angelica Bove a questo punto fa capire di avere un piccolo capolavoro. È uno dei brani più ascoltati in streaming, e lei emoziona al netto di qualche problema audio. Anche il brano di PRINCIPE è veramente fortissimo, ma qui c’è stata la sfortuna enorme di trovarsi in sfida con questa artista. Passa: Angelica Bove

La Messa – Maria vs. Seltsam – SCUSA MAMMA vs. SENZA CRI – SPIAGGE: In questa anomala sfida a tre, con due posti in finale, a saltare è l’artista con il brano che conta il maggior numero di passaggi radiofonici (non soltanto in Italia, anche RSI Rete Tre trasmette costantemente sia “Maria” che “Musica vera”). È un peccato, senza nulla togliere a Seltsam e a SENZA CRI, i cui brani comunque sono molto interessanti. Passano: Seltsam e SENZA CRI

