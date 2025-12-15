Festival di Sanremo 2026: ecco i titoli delle 30 canzoni in gara nei Big

Nella serata finale di Sarà Sanremo, che ha incoronato Angelica Bove e Nicolò Filippucci per l’Ariston, il clou è stato l’annuncio dei titoli dei brani in concorso nella sezione principale, quella dei Big. Eccoli di seguito

Arisa – Magica favola

Bambole di Pezza – Resta con me

Chiello – Ti penso sempre

Dargen D’Amico – Ai ai

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Eddie Brock – Avvoltoi

Elettra Lamborghini – Voilà

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Ermal Meta – Stella stellina

Fedez e Marco Masini – Male necessario

Francesco Renga – Il meglio di me

Fulminacci – Stupida sfortuna

J-Ax – Italia starter pack

LDA e Aka7even – Poesie clandestine

Leo Gassmann – Naturale

Levante – Sei tu

Luchè – Labirinto

Malika Ayane – Animali notturni

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta

Michele Bravi – Prima o poi

Nayt – Prima che

Patty Pravo – Opera

Raf – Ora e per sempre

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Samurai Jay – Ossessione

Sayf – Tu mi piaci tanto

Serena Brancale – Qui con me

Tommaso Paradiso – I romantici

Tredici Pietro – Uomo che cade

Va ricordato che quest’anno, visto che l’Italia ospita nel mese di Febbraio i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, la settimana di Sanremo 2026, è stata positicipat, con il 76. Festival della Canzone Italiana, che avrà dunque luogo dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. Conduzione e direzione artistica di Carlo Conti, che nelle sfide delle Nuove Proposte sarà affiancato da Gianluca Gazzoli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...