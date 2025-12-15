Euromusica

Festival di Sanremo 2026: ecco i titoli delle 30 canzoni in gara nei Big

di · 15 Dicembre 2025

Sanremo 2025 scenografia

Nella serata finale di Sarà Sanremo, che ha incoronato Angelica Bove e Nicolò Filippucci per l’Ariston, il clou è stato l’annuncio dei titoli dei brani in concorso nella sezione principale, quella dei Big. Eccoli di seguito

  • Arisa – Magica favola

  • Bambole di Pezza – Resta con me

  • Chiello – Ti penso sempre

  • Dargen D’Amico – Ai ai

  • Ditonellapiaga – Che fastidio!

  • Eddie Brock – Avvoltoi

  • Elettra Lamborghini – Voilà

  • Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

  • Ermal Meta – Stella stellina

  • Fedez e Marco Masini – Male necessario

  • Francesco Renga – Il meglio di me

  • Fulminacci – Stupida sfortuna

  • J-Ax – Italia starter pack

  • LDA e Aka7even – Poesie clandestine

  • Leo Gassmann – Naturale

  • Levante – Sei tu

  • Luchè – Labirinto

  • Malika Ayane – Animali notturni

  • Mara Sattei – Le cose che non sai di me

  • Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta

  • Michele Bravi – Prima o poi

  • Nayt – Prima che

  • Patty Pravo – Opera

  • Raf – Ora e per sempre

  • Sal Da Vinci – Per sempre sì

  • Samurai Jay – Ossessione

  • Sayf – Tu mi piaci tanto

  • Serena Brancale – Qui con me

  • Tommaso Paradiso – I romantici

  • Tredici Pietro – Uomo che cade

Va ricordato che quest’anno, visto che l’Italia ospita nel mese di Febbraio i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, la settimana di Sanremo 2026, è stata positicipat, con il 76.  Festival della Canzone Italiana, che avrà dunque luogo dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. Conduzione e  direzione artistica di Carlo Conti, che nelle sfide delle Nuove Proposte sarà affiancato da Gianluca Gazzoli.

