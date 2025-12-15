Festival di Sanremo 2026: ecco i titoli delle 30 canzoni in gara nei Big
Nella serata finale di Sarà Sanremo, che ha incoronato Angelica Bove e Nicolò Filippucci per l’Ariston, il clou è stato l’annuncio dei titoli dei brani in concorso nella sezione principale, quella dei Big. Eccoli di seguito
-
Arisa – Magica favola
-
Bambole di Pezza – Resta con me
-
Chiello – Ti penso sempre
-
Dargen D’Amico – Ai ai
-
Ditonellapiaga – Che fastidio!
-
Eddie Brock – Avvoltoi
-
Elettra Lamborghini – Voilà
-
Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
-
Ermal Meta – Stella stellina
-
Fedez e Marco Masini – Male necessario
-
Francesco Renga – Il meglio di me
-
Fulminacci – Stupida sfortuna
-
J-Ax – Italia starter pack
-
LDA e Aka7even – Poesie clandestine
-
Leo Gassmann – Naturale
-
Levante – Sei tu
-
Luchè – Labirinto
-
Malika Ayane – Animali notturni
-
Mara Sattei – Le cose che non sai di me
-
Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
-
Michele Bravi – Prima o poi
-
Nayt – Prima che
-
Patty Pravo – Opera
-
Raf – Ora e per sempre
-
Sal Da Vinci – Per sempre sì
-
Samurai Jay – Ossessione
-
Sayf – Tu mi piaci tanto
-
Serena Brancale – Qui con me
-
Tommaso Paradiso – I romantici
-
Tredici Pietro – Uomo che cade
Va ricordato che quest’anno, visto che l’Italia ospita nel mese di Febbraio i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, la settimana di Sanremo 2026, è stata positicipat, con il 76. Festival della Canzone Italiana, che avrà dunque luogo dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. Conduzione e direzione artistica di Carlo Conti, che nelle sfide delle Nuove Proposte sarà affiancato da Gianluca Gazzoli.