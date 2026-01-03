“Todos estamos bailando la misma canciòn”, riecco La Oreja de Van Gogh (con Amaia Montero)

Solo lo scorso anno la fine – burrascosa – del sodalizio artistico con Leire Martinez, ed ecco che La Oreja De Van Gogh tornano alle origini, riaccogliendo quella Amaia Montero che era stata voce dei grandissimi successi nella prima fase della band. Dopo una parentesi solista solo parzialmente condita da successi e 18 anni dopo la sua uscita, rieccola in pista ed in gran forma pronta per il nuovo singolo “Todos estamos bailando la misma canciòn”, il primo della band dopo 5 anni di silenzio artistico.

Chi ci segue dall’inizio sa di cosa stiamo parlando: La Oreja de Van Gogh è forse il progetto pop di maggior successo degli anni zero spagnoli: 10 milioni di copie vendute con una flessione nell’ultimo periodo, oltre 30 dischi di platino e una solida popolarità anche in tutto il mondo ispanofono fuori dall’Europa. Al giro di boa dei 30 anni di attività la band di San Sebastian riparte e si prepara al nuovo album.

Il singolo, uscito l’ultimo giorno del 2025, anticipa anche il nuovo tour Tantas cosa que contar che ha già venduto circa mezzo milione di biglietti. Alle date precedentemente annunciate si aggiungono nuovi concerti a Badajoz, Córdoba, Gran Canaria e Tenerife, oltre ad altri due eventi a Barcellona e Madrid. Con la curiosità di capire chi prenderà il posto del chitarrista Pablo Benegas, che non farà parte del tour pur rimanendo collaboratore del gruppo che ha contribuito a fondare.

