“All time high”, il nuovo singolo di Nico Santos è tutto da canticchiare

Nato in Germania, cresciuto in Spagna, Nico Santos è uno dei nomi più interessanti del pop europeo, esploso nel 2017 con il singolo “Rooftop”, certificato doppio platino (800 000 unità) in Germania, platino in Austria e cinque volte platino in Svizzera. In totale per lui 15 certificazioni d’oro e 20 di platino. Oggi torna con “All time high”, un singolo tutto da canticchiare a squarciagola.

Dal suo debutto per lui sono arrivate una serie di collaborazioni importanti: Robin Schulz, Lena (vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2010 e partecipante poi nel 2011), Álvaro Soler, il dj Topic e molti altri. Il suo show su YouTube, Nico Santos Karaoke Box, è stato uno dei format musicali di maggior successo sulla piattaforma. Nei mesi scorsi ha inoltre vinto in qualità di coach The Voice of Germany.

Il singolo “All time high” è inno dance pop intenso ed emozionale. Il brano racconta la sensazione di aver perso un legame importante, senza però rinunciare alla speranza che il meglio debba ancora venire. Un messaggio positivo che celebra la convinzione di poter raggiungere il massimo nella vita continuando a cercare e a credere nelle persone giuste. Il brano è arrivato in queste ore in alta rotazione anche nelle radio italiane.

