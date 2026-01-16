Alla scoperta di Lia Kali, la vincitrice dei Public Choice del Music Moves Europe Talent Awards 2026

La spagnola Lia Kali ha vinto il Public Choice dei Music Moves Europe Talent Awards. Il riconoscimento, assegnato dai fan le è stato consegnato ieri sera a Gronignen nei Paesi bassi dove è in corso l’Eurosonic Noorderslag, la rassegna showcase della musica indipendente europea.

Nome in rampa di lancio dell’urban spagnolo, è reduce da due anni dii tour su entrambe le sponde dell’Atlantico, Lia Kali ora si prepara anche a sbarcare sul mercato internazionale e intanto passa per la nomination del più importante premio musicale europeo. Il premio indubbiamente la incorona come uno dei nomi da seguire nel panorama europeo. due anni e due album all’attivo, Lia Kali sta arrivando a grandi passi in alta rotazione nelle radio del Continente. Qui trovate “En la cuerda floja”, in collaborazione con Toni Anzis, estratto dall’ultimo lavoro “Kaelis”

Per lei 5000 euro da spendere in progetti musicali.Ma non solo: Spotify offre alla vincitrice del Public Choice MME Award una sessione di registrazione esclusiva nel loro studio di Stoccolma per produrre un singolo esclusivamente per la piattaforma svedese. Da notare che per la prima volta il premio del pubblico resta in Spagna visto che lo deteneva Judeline.

Gli altri vincitori

La giuria di esperti ha invece assegnato gli altri premi: ai cinque vincitori vanno 10.000 euro a testa da spendere nella promozione della loro carriera; più altri 15.000 complessivi per il vincitore del Grand Jury Prize. A vincere sono stati Sofie Royer (Austria), Camille Yembe (Belgio), Sarah Julia (Paesi Bassi), Della (Cipro) e Carpetman (Ucraina) Il prestigioso Gran Premio della Giuria è stato assegnato a Lia Kali (Spagna) che dunque fa il pieno. I candidati, fra i quali gli italiani Glazyhaze, li trovate qui.

Come da tradizione, Judeline – campionessa in carica – era parte della giuria che comprendeva quest’anno Jess Iszatt (BBC Introducing), Filip Košťálek (Colours of Ostrava Festival) Kenza Naaïmi-El Fezzazi (FIP) e Annika Walsh (Spotify).

Il premio è organizzato da European Noorderslag insieme al Reperbahn Festival e dai partner dei MME Awards: Liveurope, Yourope, Live DMA, IMPALA, Digital Music Europe, ICMP-CIEM, International Music Managers Forum (IMMF) e European Music Exporters Exchange (EMEE). Qui sotto ancora Lia Kali con “Cantarè”, estratto sempre dall’ultimo lavoro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...