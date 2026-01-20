“Not on me”, il debutto in lingua inglese di Laura Thorn

Torna dopo l’esperienza ad Eurovision 2025, dove ha raccolto consensi con “La popuée monte le son” Laura Thorn. La venticinquenne lussemburghese, ventiduesima sul palco di Basilea, forse un risultato inferiore al valore della performance e del brano, debutta in lingua inglese con un singolo dal titolo “Not on me”, di cui è coautrice insieme al producer belga Namski.

La canzone riflette sulle reazioni al successo. “Ci sono persone che ti sostengono in modo massiccio, e altre che sono meno felici del tuo successo”. Il messaggio della canzone, dice la cantante, è chiaro. “Non su di me, significa: non è colpa mia. Questi sono problemi che dovrai risolvere da solo”. L’artista, che vive e lavora in Belgio ma anche in Lussemburgo, dove è docente al conservatorio di Esch sur Alzette, sta raccogliendo i frutti della sua partecipazione eurovisiva: “Ho incontrato alcuni contatti davvero ottimi, ho fatto cose che non avrei mai immaginato prima”, sottolinea.

E intanto lavora al primo EP rilanciandosi con un brano moderno nel quale ha messo molto della sua esperienza personale. La canzone sarà quasi certamente presentata live durante il Luxembourg Song Contest che assegnerà il biglietto del Granducato per Eurovision 2026: Laura Thorn sarà infatti protagonista dell’interval act.

