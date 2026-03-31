“Veled Álmodtam” di Re Va Dame vince A Dàl, il “Sanremo” d’Ungheria

Premessa doverosa in avvio del post. Qui su Euromusica non si censura preventivamente nessuno. Si prende posizione, certamente. Ma noi ci occupiamo di musica ed è questa la cosa che conta. Ragion per cui se oggi torniamo a parlare del controverso A Dàl, il festival ungherese, è principalmente perchè ha vinto una canzone interessante, come non succedeva da anni: “Veled Álmodtam” (“Ho sognato con te”) di Re Va Dame, al secolo Rebeka Valeria Balogh.

L’Ungheria è terra di ottima musica ma da quando Orbàn ha deciso di privarla, per motivi ideologici e razzisti, della partecipazione ad Eurovision, la scena magiara si è oscurata quasi del tutto. E anche questo festival ne risente: a lungo selezione nazionale per l’Eurovision, con la presenza anche di nomi di livello, ora si è svuotato: i big non ci vanno più perchè il primo ministro ha deciso di usarlo come grimaldello. Ed è un peccato perchè in realtà le proposte musicali – dopo i primi due anni – sono andate in crescendo.

Come questa qui, appunto, che è ha chiuso in testa un percorso di 7 settimane, rilanciando nel mainstream un’artista che vi mancava da qualche tempo: lanciata da un talent show, Re Va Dame è tornata nel 2024 anno su Megasztár, la versione magiara di Pop Idol, arrivando in finale. Per lei – che come gli altri finalisti nell’ultima sera si è esibita con l’orchestra – il premio di 10.milioni di fiorini (circa 10.000) e una promozione nella radio e tv nazionale

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