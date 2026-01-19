Verso Eurovision 2026: Bzikebi per la Georgia, Satoshi per la Moldavia, Aidan per Malta

Prosegue il percorso di selezione nei vari Paesi in vista dell’Eurovision 2026 in programma alla Wiener Stadthalle dal 12 al 16 Maggio prossimi. Dopo le scelte di Cipro, Montenegro e Albania, si sono svolte le finali nazionali a Malta e in Moldavia e c’è stata la scelta interna della Georgia.

Georgia

La Georgia ha scelto gli Bzikebi. Si tratta dello stesso gruppo vocale che nel 2008, quando i componenti avevano 10 anni, vinsero lo Junior Eurovision col barno “Bzz..”. ll gruppo, composto da Giorgi Shiolashvili, Mariam Tatulashvili e Mariam Kikuashvili, si è ritrovato di nuovo sotto i riflettori alla Junior Eurovision 2025 che è stato ospitato a Tbilisi in Georgia: lì è stata sancita la loro reunion, esibendosi con un nuovo singolo come Interval Act. La canzone in quel caso era “Don’t sleep”: non è stato annunciato il brano per Vienna, ma chissà che non possa essere questo visto che come tempistiche è elegibile.

Moldova

Non mancherà di far discutere invece la scelta Moldava. La finale nazionale ha premiato, senza sorprese, il rapper Satoshi, al secolo Vlad Sabajuc, porterà infatti in gara una canzone dal titolo “Viva, Moldova”. Non sfugge che vista l’attuale situazione politica, con un Governo ed una presidente fortemente europeisti, la canzone porta in dote un messaggio forte.

“Viva, Moldova!”, come spiegato dal suo stesso autore, è un inno di rivendicazione contro il complesso di ritenersi un paese piccolo, per celebrare le persone, la cultura e le radici della Moldavia e il legame con l’Europa. In un Paese schiacciato dalle ingerenze filorusse, è un messaggio forte visto che si parla di patria e di lingua rumeno-moldava. Il plebiscito al televoto ottenuto dal rapper- comunque un nome piuttosto di rilievo della scena di lingua rumena- la dice lunga anche sulle idee del pubblico. Qui il racconto della finale

Malta

Poche sorprese anche a Malta, dove il Malta Eurovision Song Contest è stato vinto in scioltezza – con un plebiscito al televoto e anche alle giurie, dove ha preso quasi tutti 12 ed un solo 8 – da Aidan Cassar, da quattro anni l’artista best selling di Malta, tuttora primo in classifica.

“Bella” fra l’altro oltre a contenere alcune parole in italiano (“Ma che bella”) ha alcune parti in maltese, lingua assente di fatto dal 2000, quando la inserì parzialmente nel suo brano “Desire” Claudette Pace. Qui il resoconfo della finale.

La situazione attuale

PRIMA SEMIFINALE

Martedi 12 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSi La 2

Prima Metà

Georgia- Bzikebi

Portogallo

Croazia

Svezia

Finlandia

Moldavia- Satoshi, Viva Moldova

Grecia

Seconda Metà

Montenegro- Tamara Živković, Nova Zora

Estonia

San Marino

Polonia

Belgio

Lituania

Serbia

Israele

Votano e si esibiscono anche:

Italia

Germania

SECONDA SEMIFINALE

Giovedì 14 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSi La 2

Prima Metà

Armenia

Romania

Svizzera

Azerbaigian

Lussemburgo

Bulgaria

Cechia

Seconda Metà

Albania- Anis, Nân

Danimarca

Cipro- Antigoni

Norvegia

Malta- Aidan, Bella

Australia

Ucraina

Lettonia

Votano e si esibiscono anche:

Francia

Regno Unito

Austria

Mi piace: Mi piace Caricamento...