Verso Eurovision 2026: Bzikebi per la Georgia, Satoshi per la Moldavia, Aidan per Malta
Prosegue il percorso di selezione nei vari Paesi in vista dell’Eurovision 2026 in programma alla Wiener Stadthalle dal 12 al 16 Maggio prossimi. Dopo le scelte di Cipro, Montenegro e Albania, si sono svolte le finali nazionali a Malta e in Moldavia e c’è stata la scelta interna della Georgia.
Georgia
La Georgia ha scelto gli Bzikebi. Si tratta dello stesso gruppo vocale che nel 2008, quando i componenti avevano 10 anni, vinsero lo Junior Eurovision col barno “Bzz..”. ll gruppo, composto da Giorgi Shiolashvili, Mariam Tatulashvili e Mariam Kikuashvili, si è ritrovato di nuovo sotto i riflettori alla Junior Eurovision 2025 che è stato ospitato a Tbilisi in Georgia: lì è stata sancita la loro reunion, esibendosi con un nuovo singolo come Interval Act. La canzone in quel caso era “Don’t sleep”: non è stato annunciato il brano per Vienna, ma chissà che non possa essere questo visto che come tempistiche è elegibile.
Moldova
Non mancherà di far discutere invece la scelta Moldava. La finale nazionale ha premiato, senza sorprese, il rapper Satoshi, al secolo Vlad Sabajuc, porterà infatti in gara una canzone dal titolo “Viva, Moldova”. Non sfugge che vista l’attuale situazione politica, con un Governo ed una presidente fortemente europeisti, la canzone porta in dote un messaggio forte.
“Viva, Moldova!”, come spiegato dal suo stesso autore, è un inno di rivendicazione contro il complesso di ritenersi un paese piccolo, per celebrare le persone, la cultura e le radici della Moldavia e il legame con l’Europa. In un Paese schiacciato dalle ingerenze filorusse, è un messaggio forte visto che si parla di patria e di lingua rumeno-moldava. Il plebiscito al televoto ottenuto dal rapper- comunque un nome piuttosto di rilievo della scena di lingua rumena- la dice lunga anche sulle idee del pubblico. Qui il racconto della finale
Malta
Poche sorprese anche a Malta, dove il Malta Eurovision Song Contest è stato vinto in scioltezza – con un plebiscito al televoto e anche alle giurie, dove ha preso quasi tutti 12 ed un solo 8 – da Aidan Cassar, da quattro anni l’artista best selling di Malta, tuttora primo in classifica.
“Bella” fra l’altro oltre a contenere alcune parole in italiano (“Ma che bella”) ha alcune parti in maltese, lingua assente di fatto dal 2000, quando la inserì parzialmente nel suo brano “Desire” Claudette Pace. Qui il resoconfo della finale.
La situazione attuale
PRIMA SEMIFINALE
Martedi 12 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSi La 2
Prima Metà
Georgia- Bzikebi
Portogallo
Croazia
Svezia
Finlandia
Moldavia- Satoshi, Viva Moldova
Grecia
Seconda Metà
Montenegro- Tamara Živković, Nova Zora
Estonia
San Marino
Polonia
Belgio
Lituania
Serbia
Israele
Votano e si esibiscono anche:
Italia
Germania
SECONDA SEMIFINALE
Giovedì 14 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSi La 2
Prima Metà
Armenia
Romania
Svizzera
Azerbaigian
Lussemburgo
Bulgaria
Cechia
Seconda Metà
Albania- Anis, Nân
Danimarca
Cipro- Antigoni
Norvegia
Malta- Aidan, Bella
Australia
Ucraina
Lettonia
Votano e si esibiscono anche:
Francia
Regno Unito
Austria