Le canzoni che non sentiremo ad Eurovision 2026: “Pink Margarita” di Cătălina Solomac

Diciamo che la prova vocale non è stata delle migliori. Ma il pezzo di Cătălina Solomac, “Pink Margarita” è sicuramente fra i più moderni sentiti alla Finala Națională Eurovision 2026, il concorso indetto da TVM, la tv moldava per l’Eurovision 2026. Ha vinto, con largo margine, come abbiamo detto Satoshi con l’innno nazionalista “Viva Moldova”: Lei è arrivata solo terza e quindi si merita di diritto l’inserimento nella nostra rubrica delle occasioni mancate per l’Eurovision.

Benchè appena diciottenne, Cătălina Solomac non è affatto un nome nuovo della scena musicale moldava. Studentessa universitaria, ha già diversi brani all’attivo e aveva già tentato altre due volte la corsa all’Eurovision:nel 2024 – fresca sedicenne – con “Fever” (ha chiuso al quarto posto) e nel 2025 con “Demons” che ha conquistato il terzo posto.

Non solo: è un nome già piuttosto solido anche sui social. La si può trovare addirittura quattordicenne ospite della tv rumena e su TikTok gode di un ottimo seguito che però per ora non è stato sufficiente contro l’ondata patriottica che ha spinto Satoshi.Un mese fa è uscita anche l’interessante ballad in rumeno “Seara de Craciun”. E forse avrebbe fatto ancora meglio. Di sicuro, il tempo è dalla sua parte anche perchè tiene bene il palco ed è perfetta per l’Eurovision.

