“La vie qu’on mène”, nuovo banger per la belga Mentissa
Di Mentissa avevamo già parlato l’anno scorso perchè la sua “Désolée” rimase fuori immeritatamente dall’Eurovision 2025. La ventiseienne ex vincitrice della versione vallone di The Voice Kids e poi partecipante a quella senior in Francia torna ora sotto i riflettori perchè di lei si torna a parlare in chiave Eurovision visto anche che quest’anno è proprio la tv vallone RTBF che seleziona l’artista e come di consueto lo farà internamente, senza una selezione nazionale.
Intanto però la cantautrice è uscita con l’ottima “La vie qu’on mène” che fra l’altro sarebbe perfettamente nei tempi per gareggiare a Vienna. Il brano, che sta girando forte le radio francofone porta la firma di Linh, recente disco di diamante in Francia e fresca autrice di “Ce monde”, la canzone con cui Lou Deleuze ha portato per la quarta volta il trofeo dello Junior Eurovision in Francia insieme a belga Noel Preszow, già coautore per Zaz
Intanto, si gode il successo del primo EP “La vingtaine”, certificato disco di platino in Belgio e anticipa, con questo singolo, il primo lavoro completo atteso entro la Primavera ed un tour che la porterà a cantare fra Belgio e Francia