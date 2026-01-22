“Lado AB” è il nuovo EP di Ana Bacalhau: singolo di lancio ispirato ad un celebre film

Ritroviamo un sound sempre molto gradito nella nostra redazione, quello tipicamente lusitano. Fra le interpreti che lo incarnano meglio c’è Ana Bacalhau. L’ex voce dei Deolinda, divenuta solista dopo che il gruppo è stato messo in pausa artistica a tempo indeterminato, è uscita in queste ore con “Lado AB”, il nuovo EP accompagnato dall’ottimo singolo “Prà Frente”.

Il brano, come anche “Mar de Rosas”, porta la firma di due nomi di punta del pop lusitano, Agir e Jorge Cruz, che entrano così a pieno titolo nel repertorio dell’artista lusitana.Il singolo di lancio è “Prá Frente”, composizione di Agir che racchiude nella sonorità e nel contenuto elementi caratteristici della produzione musicale di Ana Bacalhau. Il tema centrale del brano ruota attorno all’urgenza di agire, costruire percorsi e stimolare riflessioni critiche, aspetti che rappresentano l’essenza della sua ricerca artistica. La canzone si configura come un manifesto d’azione che invita al risveglio delle coscienze.

Il video è dichiaratamente ispirato a “Groundhog Day”, il film del 1993 noto in Italia come “Ricomincio da capo” e interpretato da Bill Murray e Andie MacDowell: presenta infatti una giornata che si ripete ciclicamente. Le riprese attraversano diversi quartieri di Lisbona, catturando location variopinte e altre più problematiche, tutte accomunate da elementi di interesse visivo.

Ana Bacalhau ha spiegato il concept del video evidenziando come nei cicli quotidiani che si ripetono ci sia spesso molta frenesia senza una chiara direzione. L’artista ha citato il noto cantautore António Variações, richiamando il suo verso “Assim é o nosso dia-a-dia, nesta pressa de chegar“.(“Così è la nostra vita quotidiana, in questa corsa all’arrivo”). Secondo la cantante, fermarsi tra una corsa e l’altra per osservare ciò che ci circonda, riflettere sulla propria destinazione e lasciarsi coinvolgere dalla bellezza delle piccole cose può migliorare e arricchire il percorso di vita.

