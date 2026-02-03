Eurovision 2026, Dara rappresenterà la Bulgaria (con polemica)
Darina Nikolaeva Yotova, conosciuta artisticamente semplicemente come Dara, sarà la rappresentante della Bulgaria all’Eurovision Song Contest 2026. La vittoria è arrivata nella seconda serata dello show di selezione organizzato dalla televisione nazionale BNT, che ha segnato il ritorno della Bulgaria alla competizione europea dopo quattro anni di pausa.
Il verdetto è stato frutto di una combinazione tra voto popolare online e valutazione della giuria, con Dara che ha dominato entrambe le classifiche senza lasciare spazio a dubbi. Del resto, tra gli artisti rimasti in gara, la cantante partiva con il vantaggio di essere la più conosciuta e amata dal pubblico bulgaro.
Il format della selezione ha previsto due serate in cui i 15 artisti in gara si sono esibiti su brani del proprio repertorio. La prima serata ha già riservato alcune sorprese eliminando nomi di spicco: Mihaela Fileva e Dara Ekimova, entrambe artiste con un seguito consolidato, non sono riuscite a qualificarsi tra le otto finaliste. Dara non è un nome nuovo per Euromusica, che ne aveva parlato in tempi non sospetti, in questo post nel momento del lancio,e ancora nel momento del suo picco.
Ora l’attenzione si sposta sulla scelta del brano con cui Dara difenderà i colori bulgari sul palco dell’Eurovision 2026. Per questo ci sarà un ulteriore galà in cui Dara -che nelle ore successive alla vittoria aveva minacciato di ritirarsi per le polemiche ricevute dagli haters – eseguirà tre canzoni.
La situazione attuale
PRIMA SEMIFINALE
Martedi 12 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSI La 2
Prima Metà
Georgia- Bzikebi
Portogallo
Croazia
Svezia
Finlandia
Moldavia- Satoshi, Viva Moldova
Grecia
Seconda Metà
Montenegro- Tamara Živković, Nova Zora
Estonia
San Marino
Polonia
Belgio
Lituania
Serbia
Israele- Noam Bettan
Votano e si esibiscono anche:
Italia
Germania
SECONDA SEMIFINALE
Giovedì 14 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSi La 2
Prima Metà
Armenia
Romania
Svizzera- Veronica Fusaro
Azerbaigian
Lussemburgo- Eva Marija, Motther Nature
Bulgaria- Dara
Cechia
Seconda Metà
Albania- Anis, Nân
Danimarca
Cipro- Antigoni
Norvegia
Malta- Aidan, Bella
Australia
Ucraina
Lettonia
Votano e si esibiscono anche:
Francia
Regno Unito
Austria