Eurovision 2026, Dara rappresenterà la Bulgaria (con polemica)

Darina Nikolaeva Yotova, conosciuta artisticamente semplicemente come Dara, sarà la rappresentante della Bulgaria all’Eurovision Song Contest 2026. La vittoria è arrivata nella seconda serata dello show di selezione organizzato dalla televisione nazionale BNT, che ha segnato il ritorno della Bulgaria alla competizione europea dopo quattro anni di pausa.

Il verdetto è stato frutto di una combinazione tra voto popolare online e valutazione della giuria, con Dara che ha dominato entrambe le classifiche senza lasciare spazio a dubbi. Del resto, tra gli artisti rimasti in gara, la cantante partiva con il vantaggio di essere la più conosciuta e amata dal pubblico bulgaro.

Il format della selezione ha previsto due serate in cui i 15 artisti in gara si sono esibiti su brani del proprio repertorio. La prima serata ha già riservato alcune sorprese eliminando nomi di spicco: Mihaela Fileva e Dara Ekimova, entrambe artiste con un seguito consolidato, non sono riuscite a qualificarsi tra le otto finaliste. Dara non è un nome nuovo per Euromusica, che ne aveva parlato in tempi non sospetti, in questo post nel momento del lancio,e ancora nel momento del suo picco.

Ora l’attenzione si sposta sulla scelta del brano con cui Dara difenderà i colori bulgari sul palco dell’Eurovision 2026. Per questo ci sarà un ulteriore galà in cui Dara -che nelle ore successive alla vittoria aveva minacciato di ritirarsi per le polemiche ricevute dagli haters – eseguirà tre canzoni.

La situazione attuale

PRIMA SEMIFINALE

Martedi 12 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSI La 2

Prima Metà

Georgia- Bzikebi

Portogallo

Croazia

Svezia

Finlandia

Moldavia- Satoshi, Viva Moldova

Grecia

Seconda Metà

Montenegro- Tamara Živković, Nova Zora

Estonia

San Marino

Polonia

Belgio

Lituania

Serbia

Israele- Noam Bettan

Votano e si esibiscono anche:

Italia

Germania

SECONDA SEMIFINALE

Giovedì 14 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSi La 2

Prima Metà

Armenia

Romania

Svizzera- Veronica Fusaro

Azerbaigian

Lussemburgo- Eva Marija, Motther Nature

Bulgaria- Dara

Cechia

Seconda Metà

Albania- Anis, Nân

Danimarca

Cipro- Antigoni

Norvegia

Malta- Aidan, Bella

Australia

Ucraina

Lettonia

Votano e si esibiscono anche:

Francia

Regno Unito

Austria

Mi piace: Mi piace Caricamento...