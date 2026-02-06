“For you”, in Italia arriva in alta rotazione anche il nu jazz di Maya Fadeeva

C’è una cosa bellissima che sta girando in alta rotazione in Italia in questi giorni: è “For you” nella versione normale e in quella extended mix. Si tratta dell’ultimo singolo di Maya Fadeeva, artista jazz russa ma cresciuta fra Germania e Usa.

C’è un momento nella carriera di un’artista in cui la vulnerabilità diventa forza, e le parole si trasformano in manifesto e per Fadeeva è proprio questo pezzo, un brano che segna un punto di svolta nella sua già eclettica discografia. Scritto dalla stessa Fadeeva e arrangiato – nella sua versione lunga- dal collettivo nu jezza e lounge tedesco Club des Belugas, il singolo rappresenta molto più di una semplice collaborazione: è un racconto musicale che parla di coraggio, dedizione autentica e di quella gioia di vivere profonda che riesce a emergere anche dalle crepe dell’esperienza umana.

L’incontro tra la voce carismatica di Maya e la sensibilità arrangiativa dei Club des Belugas genera un equilibrio sonoro raffinato, dove eleganza ed intensità emotiva si fondono senza mai sovrastarsi. L’extended mix permette alla narrazione di respirare, di svilupparsi attraverso sfumature jazz e soul che si intrecciano con una dimensione contemporanea e sofisticata. Ogni dettaglio dell’arrangiamento sembra progettato per accompagnare il viaggio emotivo del brano, creando uno spazio in cui fragilità e rinascita coesistono in un dialogo continuo.

Un’artista senza confini geografici né stilistici

La biografia di Maya Fadeeva racconta già di per sé una storia di contaminazioni e trasformazioni. Nata in Russia e cresciuta tra la Germania e gli Stati Uniti (si definisce “tre volte immigrata”), la cantante, compositrice e produttrice ha sviluppato una sensibilità musicale che riflette la molteplicità dei suoi percorsi geografici e culturali. Il suo sound fonde jazz, blues, soul, funk, pop e reggae in una sintesi personale che rifiuta le etichette troppo rigide, preferendo invece la libertà espressiva di un linguaggio musicale in costante evoluzione.

La voce dell’artista di San Pietroburgo è il filo conduttore di questa ricerca: inconfondibile, calda, capace di passare dalla dolcezza alla potenza senza perdere autenticità. Le sue canzoni sono caratterizzate da melodie coinvolgenti e testi che non si accontentano della superficie, ma scavano nelle emozioni, nelle esperienze di vita e in quel processo di trasformazione personale che lei stessa ha vissuto attraverso i continenti e le culture.

Con “For You (Extended Mix)”, Maya Fadeeva conferma la sua maturità artistica e la capacità di trasformare l’esperienza individuale in una dichiarazione universale. Un brano che invita all’ascolto attento, alla riflessione, ma anche alla celebrazione di quella resilienza che, in fondo, è la vera protagonista della storia. Di sicuro, a 38 anni, e dopo 4 album è un nome che sta conquistando le scene jazz europee. E chi ama questo genere e le sue tante contaminazioni, non può non apprezzarla. Ascoltate anche “Sing as one”

