La Zarra rompe il silenzio e torna con un brano dalle venature jazz

L’avevamo lasciata su melodie ultrapop, quelle con le quali si era fatta conoscere, vincendo un disco di diamante e staccando quindi anche il biglietto per l’Eurovision 2023. Ora La Zarra torna con un brano irriverente, ma dalle atmosfere jazz.

“Fuck you” è molto differente sia da “Évidemment” che dai due brani con i quali ha conquistato le charts francesi (e anche del successivo brano uscito dopo Eurovision) ma conferma la bontà di questo talento inquieto per il quale forse il contesto eurovisivo non era forse quello giusto. Di lei è rimasta infatti l’immagine della diva capricciosa, che salutò sedicesimo posto, con un dito medio a tutto schermo al momento del voting.

E anche il testo di questa canzone in fondo ne racconta il carattere:

“Non nascondo i miei errori e difetti /

No, non voglio dover tritare le mie parole /

non sono una di quelle persone giuste /

Ti darò / Quello che ho, quello che valgo”.