Stay Away from Dante è la nuova voce soul dei Paesi Bassi

Stay Away from Dante è il moniker dietro il quale si nasconde Emmanuel Adomah Boateng, classe 2000, nato in Ghana ma cresciuto ad Amsterdam. Nome piuttosto conosciuto nella scena indie del Nord Europa, è stato protagonista ad inizio anno dell’Eurosonic Noorderslag, lo showcase festival della musica indipendente di Groningen.

Dopo l’uscita del suo EP di debutto e dell’omonimo cortometraggio Duizend Volle Manen, per lui sono arrivate collaborazioni importanti come quella con Royal Concertgebouw Orchestra, occasione che gli ha permesso di mostrare la sua grande versatilità musicale, passando dallo r’n’b, al rap e al pop restando sempre credibile. L’album è un’esperienza immersiva in cui crea il suo universo unico attraverso narrazione e immagini accuratamente selezionate e questo lo si può ascoltare in pezzi come “Red me niet”, che trovate qui sotto.

Certamente è uno più da live sessions che da classifica: non a caso è stato di recente protagonista a “3voor12”, uno dei programmi di maggior ascolto della radio nazionale olandese, nella sezione dedicata agli artisti Under 25.

