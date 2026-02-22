Euromusica

Tutti i suoni d'Europa

Top of the charts: ancora Bad Bunny protagonista in mezza Europa

di · 22 Febbraio 2026

🇦🇱
SINGOLI: Diss **********-Mozzik
ALBUM:Covers vol.4-Cyanide

🇦🇲
SINGOLI: Nuevayol-Bad Bunny
ALBUM:Ca$ino- Baby Keem

🇦🇹
SINGOLI:DTMF – Bad Bunny
ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

🇦🇿
SINGOLI:Yeraltı- Eypio
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: I just might-Bruno Mars
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Streets of Minneapolis- Bruce Springsteen
ALBUM Fiandre:Gedoe-Pommelien Thijs
ALBUM Vallonia:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

🇧🇾
SINGOLI:I run- Haven ft Kaitilin Aragon

🇧🇬
SINGOLI nazionali:Tam -Miro & Alma
SINGOLI internazionali: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Eyes wide shut-BM

🇧🇦
SINGOLI: Ne pada mi na pamet- Grupa Boss

🇨🇿
SINGOLI:Lush life- Zara Larsson
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka

🇨🇾
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Ca$ino- Baby Keem

🇭🇷
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Rktrd Ndrd- Let3
ALBUM internazionali:S’ Vetrom Uz Lice- Ekatarina Velica

🇩🇰
SINGOLI:Minder hos andre freestyle- Anton Westerlin & Mille
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

🇪🇪
SINGOLI:I run- Haven & Kaitlin Aragon
ALBUM: Ca$ino- Baby Keem

🇫🇮
SINGOLI: Sisko ja sen veli- Ahti
ALBUM: Valoa varten-Kuumaa

🇫🇷
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

🇬🇪
SINGOLI: Tell Me That You Love Me- Lali Gordzamashvili

🇩🇪
SINGOLI:Karnevalsmaus-Druckluft
ALBUM Wildlive at Olympiahalle-Powerwolf

🇬🇧
SINGOLI:Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: Wuthering heights – Charli XCX

🇬🇷
SINGOLI nazionali: Logariasmos- Ekaterini Liouliou
SINGOLI internazionali Nuevayol- Bad Bunny
ALBUM: THE SIN : VANISH- Enyphen

🇮🇪
SINGOLI: Rein me in- Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: The art of loving-Olivia Dean

🇮🇸
SINGOLI:DTMF – Bad Bunny
ALBUM:  Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Beshe’ot havodedot-Itay levy
SINGOLI Internazionali: Where is my husband? – Raye
ALBUM: Halek mehintzch- Omer Adam

🇮🇹
SINGOLI:Anche gli eroi muoiono-Kid Yugi
ALBUM: Dark Money – Pyrex & Sfera Ebbasta

🇰🇿
SINGOLI: Pomnyu-Jony
ALBUM: Ca$ino- Baby Keem

🇱🇻
SINGOLI: I just might- Bruno Mars
ALBUM: Wuthering Heights- Charli XCX

🇱🇹
SINGOLI: DTMF – Bad Bunny
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

🇱🇺
SINGOLI: DTMF – Bad Bunny
ALBUM:Days of Ash- U2

🇲🇰
SINGOLI: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Ca$ino- Baby Keem

🇲🇹
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:Where is my husband – Raye
ALBUM: Wuthering heights- Charli XCX

🇲🇩
SINGOLI:Pomnyu-Jony
ALBUM:Glaz Boga-Icegergert

🇲🇪
SINGOLI:Brenga- David Dreshaj

🇳🇴
SINGOLI: Hånd i hånd-Tobias Sten
ALBUM: :Tobias Sten-Tobias Sten

🇳🇱
SINGOLI:Man I need- Olivia Dean
ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

🇵🇱
SINGOLI: Obejmuję noce -Jonatan, Pezet, Livka
ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

🇵🇹
SINGOLI: DTMF – Bad Bunny
ALBUM: Octane-Don Toliver

🇷🇴
SINGOLI nazionali:  7 Zile- Florianrus ft Inna
SINGOLI internazionali:Gone Gone Gone- David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

🇷🇺
SINGOLI Wild-Albert Brite
ALBUM: Ilovebenzo-Big Baby Tape

🇸🇲
RADIO: I just might-Bruno Mars

🇷🇸
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali:Gone Gone Gone- David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:Ca$ino- Baby Keem

🇸🇰
SINGOLI:23- Raphael
ALBUM:Neviem-Separ

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Mej se rad – Leopold I.
SINGOLI internazionali: Aperture – Harry Styles
ALBUM: Ca$ino- Baby Keem

🇪🇸
SINGOLI:Bile inolvidable-Bad Bunny
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

🇸🇪
SINGOLI:My system- Felicia
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj

🇨🇭
SINGOLI:DTMF – Bad Bunny
ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

🇹🇷
SINGOLI:Kusra Basura-Blok3
ALBUM: Curcuna-Wegh

🇺🇦

SINGOLI:  Enkarapista – Drevo
ALBUM: lovebenzo-Big Baby Tape

🇭🇺
SINGOLI: SHOW ME WHAT YOU GOT-VZS, JOJO, KKevin
ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

