Top of the charts: ancora Bad Bunny protagonista in mezza Europa
SINGOLI: Diss **********-Mozzik
ALBUM:Covers vol.4-Cyanide
SINGOLI: Nuevayol-Bad Bunny
ALBUM:Ca$ino- Baby Keem
SINGOLI:DTMF – Bad Bunny
ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI:Yeraltı- Eypio
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI Fiandre: I just might-Bruno Mars
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Streets of Minneapolis- Bruce Springsteen
ALBUM Fiandre:Gedoe-Pommelien Thijs
ALBUM Vallonia:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI:I run- Haven ft Kaitilin Aragon
SINGOLI nazionali:Tam -Miro & Alma
SINGOLI internazionali: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Eyes wide shut-BM
SINGOLI: Ne pada mi na pamet- Grupa Boss
SINGOLI:Lush life- Zara Larsson
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Ca$ino- Baby Keem
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Rktrd Ndrd- Let3
ALBUM internazionali:S’ Vetrom Uz Lice- Ekatarina Velica
SINGOLI:Minder hos andre freestyle- Anton Westerlin & Mille
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI:I run- Haven & Kaitlin Aragon
ALBUM: Ca$ino- Baby Keem
SINGOLI: Sisko ja sen veli- Ahti
ALBUM: Valoa varten-Kuumaa
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI: Tell Me That You Love Me- Lali Gordzamashvili
SINGOLI:Karnevalsmaus-Druckluft
ALBUM Wildlive at Olympiahalle-Powerwolf
SINGOLI:Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: Wuthering heights – Charli XCX
SINGOLI nazionali: Logariasmos- Ekaterini Liouliou
SINGOLI internazionali Nuevayol- Bad Bunny
ALBUM: THE SIN : VANISH- Enyphen
SINGOLI: Rein me in- Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: The art of loving-Olivia Dean
SINGOLI:DTMF – Bad Bunny
ALBUM: Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Beshe’ot havodedot-Itay levy
SINGOLI Internazionali: Where is my husband? – Raye
ALBUM: Halek mehintzch- Omer Adam
SINGOLI:Anche gli eroi muoiono-Kid Yugi
ALBUM: Dark Money – Pyrex & Sfera Ebbasta
SINGOLI: Pomnyu-Jony
ALBUM: Ca$ino- Baby Keem
SINGOLI: I just might- Bruno Mars
ALBUM: Wuthering Heights- Charli XCX
SINGOLI: DTMF – Bad Bunny
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI: DTMF – Bad Bunny
ALBUM:Days of Ash- U2
SINGOLI: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Ca$ino- Baby Keem
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:Where is my husband – Raye
ALBUM: Wuthering heights- Charli XCX
SINGOLI:Pomnyu-Jony
ALBUM:Glaz Boga-Icegergert
SINGOLI:Brenga- David Dreshaj
SINGOLI: Hånd i hånd-Tobias Sten
ALBUM: :Tobias Sten-Tobias Sten
SINGOLI:Man I need- Olivia Dean
ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI: Obejmuję noce -Jonatan, Pezet, Livka
ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI: DTMF – Bad Bunny
ALBUM: Octane-Don Toliver
SINGOLI nazionali: 7 Zile- Florianrus ft Inna
SINGOLI internazionali:Gone Gone Gone- David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI Wild-Albert Brite
ALBUM: Ilovebenzo-Big Baby Tape
RADIO: I just might-Bruno Mars
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali:Gone Gone Gone- David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:Ca$ino- Baby Keem
SINGOLI:23- Raphael
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Mej se rad – Leopold I.
SINGOLI internazionali: Aperture – Harry Styles
ALBUM: Ca$ino- Baby Keem
SINGOLI:Bile inolvidable-Bad Bunny
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI:My system- Felicia
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
SINGOLI:DTMF – Bad Bunny
ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI:Kusra Basura-Blok3
ALBUM: Curcuna-Wegh
SINGOLI: Enkarapista – Drevo
ALBUM: lovebenzo-Big Baby Tape
SINGOLI: SHOW ME WHAT YOU GOT-VZS, JOJO, KKevin
ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny