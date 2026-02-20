Alla scoperta di D’Litte, il sound internazionale che arriva dall’Armenia

Si chiama Lilit Osipyan, in arte D’Litte ed è un nome emergente del pop armeno. Sono in molti a darla come possibile rappresentante dell’Armenia per Eurovision, se non quest’anno in tempi brevi. Certo è che in poco tempo ha scalato le charts nazionali. Questo brano dal titolo “Depi Ver” è un bell’esempio della sua musica.

Artista innovativa e distintiva nella scena musicale armena contemporanea, D’Little fonde elementi di R & B, neo-soul e hip-hop. Il suo lavoro è caratterizzato da sonorità urban pop mescolate a quelle tipiche della sua terra, che si fondono con una voce avvolgente e calda e arrangiamenti con linee di basso minimaliste.

Al centro della musica di D’Litte si trovano la profondità emotiva e la narrazione personale, spesso esplorando temi di amore, libertà e ricerca di identità.La scelta di esibirsi in armeno è anche questa un segno identitario, sebbene le sue sonorità siano estremamente internazionali e la sua musica guardi anche al mercato americano, dove del resto c’è una forte comunità di lingua e cultura armena.

Proprio negli Usa è sbarcato recentemente “The armenian job”, il film che ha fatto conoscere D’Litte, che ha cantato alcuni brani della colonna sonora. Da lì è partita la carriera internazionale dell’artista. Meritano un ascolto anche “Achqerid payly” e “Tvacin”, in coppia con Misho.

