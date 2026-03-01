Sal Da Vinci con “Per sempre si” vince il Festival di Sanremo 2026. Il cantante campano, classe 1969, raccoglie così con un anno di ritardo i successi di “Rossetto e caffè” e si porta via il trofeo più ambito, battendo al rush finale Sayf e Ditonellapiaga. Una vittoria che contrariamente a quanto si pensava non è arrivata al televoto, perchè nel computo totale i primi tre classificati sono arrivati praticamente pari, con Da Vinci che ha preceduto (22,2), Sayf (21,9) e Ditonellapiaga (20,6).Sayf ha anche vinto il televoto dell’ultimo giro, ma non è bastato:

Con una sala stampa orientata diversamente, sono quindi state quasi certamente le radio a spingere al successo Da Vinci. Lo scopriremo domani, quando verranno resi noti i voti scorporati

La serata finale, che partiva dai voti accumulati nelle prime tre sere cioè dalle due esibizioni dei big, vedeva stasera in azione le tre giurie: il televoto (con peso 34%), la sala stampa radiotv e web (33%) e quella delle radio (33%). Hanno scelto i cinque artisti chiamati a giocarsi la vittoria che sono stati poi decisi dal televoto – ma con voto secco per ogni utenza – e sempre dalle altre due giurie, con lo stesso peso.

La classifica finale

Sal Da Vinci – “Per sempre sì” Sayf – “Tu mi piaci tanto” Ditonellapiaga – “Che fastidio!” Arisa – “Magica favola” Fedez & Masini – “Male necessario” Nayt – “Prima che” Fulminacci – “Stupida sfortuna” Ermal Meta – “Stella stellina” Serena Brancale – “Qui con me” Tommaso Paradiso – “I romantici” LDA & Aka7even – “Poesie clandestine” Luchè – “Labirinto” Bambole Di Pezza – “Resta con me” Levante – “Sei tu” J-Ax – “Italia starter pack” Samurai Jay – “Ossessione” Tredici Pietro – “Uomo che cade” Raf – “Ora e per sempre” Malika Ayane – “Animali notturni Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare” Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta” Michele Bravi – “Prima o poi” Francesco Renga – “Il meglio di me” Patty Pravo – “Opera” Chiello – “Ti penso sempre” Elettra Lamborghini – “Voilà” Dargen D’Amico – “Ai Ai” Leo Gassmann – “Naturale” Mara Sattei – “Le cose che non sai di me” Eddie Brock – “Avvoltoi”

Premi collaterali

Premio della critica “Mia Martini”: Fulminacci

Premio Sala Stampa Radio tv “Lucio Dalla”: Serena Brancale

Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo: Fedez-Masini

Premio “Giancarlo Bigazzi” per il miglior componimento musicale (assegnato dall’orchestra): Ditonellapiaga

Premio TIM (la più votata sui social del brand): Serena Brancale

L’annuncio: Stefano De Martino nuovo deus ex machina

Nel corso della serata c’è stato un passaggio di consegne: Carlo Conti ha salutato in platea Stefano De Martino e lo ha poi invitato sul palco: sarà lui il nuovo conduttore e direttore artistico di Sanremo a partire dal 2027. Uno straordinario riconoscimento per l’ex ballerino nato da Amici di Maria De Filippi e ora diventato volto di punta della Rai.

Eurovision 2026: attesa per l’annuncio

Nella conferenza stampa di domani ad ora di pranzo sarà sciolto il dubbio relativo alla partecipazione dell’artista vincitore ad Eurovision 2026. Un dato non così scontato quest’anno, visto che molti artisti hanno espresso parere negativo, soprattutto a seguito della partecipazione di Israele.

Mi piace: Mi piace Caricamento...