Sanremo 2026: il commento alla serata delle cover vinta da Ditonellapiaga e TonyPitony

La vittoria di Ditonellapiaga e TonyPitony, con il brano “The lady is a tramp”, chiude una serata cover che – non essendo valida ai fini della classifica generale – non può essere indicativa di quello che sarà il risultato finale del Festival di Sanremo 2026. Ma se per qualche motivo lo fosse, beh, non ci sarebbe da lamentarsi.

Ditonellapiaga si conferma una delle artiste più audaci e interessanti in gara a Sanremo 2026, e lo dimostra anche la scelta di cantare proprio “The lady is a tramp” – con un assaggio di “Ba ba baciami piccina” – insieme a TonyPitony, che non è un semplice fenomeno ma è un istrionico artista a tutto tondo, che sa recitare, sa cantare – e lo fa benissimo – e soprattutto riempie il palcoscenico anche grazie alla sua presenza scenica e a quella ormai iconica maschera che nasconde la sua vera identità.

D’altronde l’artista che ha in gara il brano più ascoltato in radio e in streaming – parliamo di “Che fastidio!” naturalmente – non poteva fare scelta migliore se non ospitare nella serata delle cover uno degli artisti più particolari e interessanti del momento, grazie a una perfetta combinazione tra unicità e talento, per esaltarsi ed esaltarne le capacità sul palcoscenico più importante d’Italia.

A questo punto non rimane che attendere la finale del Festival di Sanremo 2026, il 76esimo festival della canzone italiana, per scoprire chi porterà a casa la statuetta del leone e la palma e chi, dunque, rappresenterà l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest 2026 a Vienna.

