Sanremo 2026- Il nostro videocommento al Festival

Si chiude l’edizione 2027 del Festival di Sanremo con la vittoria di Sal Da Vinci, un successo in qualche modo annunciato o comunque costruito nel corso dell’edizione. Il Festival si conferma fucina di talenti: nonostante tutto Sanremo è vivo, con diversi brani interessanti. La grande scommessa Sayf è il vero outsider del festival e forse il vero risultato della manifestazione è ancora una volta aver lanciato artisti che altrimenti, senza Sanremo, non sarebbero mai usciti dalla bolla o non sarebbero mai divenuti pienamente mainstream.

Sal Da Vinci, che si appresta probabilmente a confermare la partecipazione ad Eurovision, potrebbe nonosante tutto essere una carta internazionale, come successe con Il Volo nel 2015, puntando su quella fetta di pubblico che non conosce bene la musica italiana e associa queste sonorità al nostro Paese.

L’annuncio di Stefano De Martino come nuovo direttore artistico e conduttore incuriosisce, perchè arriva dopo 7 anni in cui il festival è stato rilanciato, prima da Amadeus e Carlo Conti: una scelta controcorrente che per la Rai è una vera scommessa

Mi piace: Mi piace Caricamento...