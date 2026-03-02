Top of the charts: comandano Bruno Mars, Blackpink e Bad Bunny
SINGOLI: Diss **********-Mozzik
ALBUM:Supernova-Dafina Zeqiri
SINGOLI: Bol’she, chem blizhe- NAVAI
ALBUM:Deadline-Blackpink
SINGOLI:Lush life-Zara Larsson
ALBUM:Prizefighter-Mumford & Sons
SINGOLI:Yeraltı- Eypio
ALBUM: Deadline-Blackpink
SINGOLI Fiandre: I just might-Bruno Mars
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Streets of Minneapolis- Bruce Springsteen
ALBUM Fiandre:Prizefighter-Mumford & Sons
ALBUM Vallonia:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI:I run- Haven ft Kaitilin Aragon
SINGOLI nazionali:Tam -Miro & Alma
SINGOLI internazionali: Turn the lighs off – Kato ft Jon
ALBUM:Deadline-Blackpink
SINGOLI: Kisobran Za Suze-Edita
SINGOLI:Majitel-Robin Zoot
ALBUM: Kod?-Robin Zoot
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Deadline-Blackpink
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Moji Ljudi-Nina Badric
ALBUM internazionali:Wuthering heights – Charli XCX
SINGOLI:Minder hos andre freestyle- Anton Westerlin & Mille
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI:Kesselaid-Nublu& Tiefe City 44
ALBUM: Deadline-Blackpink
SINGOLI: Palamaan-Isac Elliot, Mirella
ALBUM: Mansion Music- Isac Elliot
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI: Dalev-2MUZA
SINGOLI:Opalite- Taylor Swift
ALBUM Zeitlos- Howen Carpendale
SINGOLI:Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: Prizefighter-Mumford & Sons
SINGOLI nazionali: Amazing (rmx) -SIDARTA, RACK
SINGOLI internazionali Titì me preguntò- Bad Bunny
ALBUM: THE SIN : VANISH- Enyphen
SINGOLI: Rein me in- Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: The art of loving-Olivia Dean
SINGOLI:DTMF – Bad Bunny
ALBUM: Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Beshe’ot havodedot-Itay levy
SINGOLI Internazionali: Where is my husband? – Raye
ALBUM: Halek mehintzch- Omer Adam
SINGOLI:Anche gli eroi muoiono-Kid Yugi
ALBUM: Male necessario-Fedez & Masini
SINGOLI: Pomnyu-Jony
ALBUM: Deadline-Blackpink
SINGOLI: I just might- Bruno Mars
ALBUM: Deadline-Blackpink
SINGOLI: DTMF – Bad Bunny
ALBUM: Žvėris-Jessika Shy
SINGOLI: I just might – Bruno Mars
ALBUM:Prizefighter-Mumford & Sons
SINGOLI: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Baby Sleep Music- Beautilful Lullaby
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:Where is my husband – Raye
ALBUM: The Romantic- Bruno Mars
SINGOLI:Pomnyu-Jony
ALBUM:Deadline-Blackpink
SINGOLI:Mašala-Isak Sabanovic
SINGOLI: Sjelen-Delara
ALBUM: :Tobias Sten-Tobias Sten
SINGOLI:Man I need- Olivia Dean
ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI: Obejmuję noce -Jonatan, Pezet, Livka
ALBUM:Wolny Wybieg -Dezerter
SINGOLI: Jetski-Pedro Sampaio, MC Meno K & Melody
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI nazionali: Old friend-Vescan ft Andrei Baruta
SINGOLI internazionali:Turn the lights off- Kato ft Jon
ALBUM: The Romance- Bruno Mars
SINGOLI Ride-Klangkarussel
ALBUM: Komi ASSR-Gio PiKa
RADIO: Anche a vent’anni si muore-Blanco
SINGOLI nazionali: 99-Jala Brat
SINGOLI internazionali:I just might-Bruno Mars
ALBUM:Deadline- Blackpink
SINGOLI:23- Raphael
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Na polno – Jan Plestenjak
SINGOLI internazionali: Aperture – Harry Styles
ALBUM: The romance- Bruno Mars
SINGOLI:Ni borracho-Quevedo
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI:My system- Felicia
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
SINGOLI:DTMF – Bad Bunny
ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI:Kusra Basura-Blok3
ALBUM: Deadline- Blackpink
SINGOLI: Enkarapista – Drevo
ALBUM: Mnogo prichin- White Gallow & Kriminal’nyy bit
SINGOLI: Jól leszek újra-Nagy Bogi x DESH
ALBUM:Hűtlen Délibáb-Bogi Nagy