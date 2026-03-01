Sal Da Vinci ha accettato: rappresenterà l’Italia ad Eurovision 2026

Sal Da Vinci ha detto “per sempre si”. Sarà lui a rappresentare l’Italia nella finale dell’Eurovision Song Contest 2026 il prossimo 16 Maggio a Vienna. Il cantante campano aveva anticipato la notizia nei giorni scorsi al Secolo XIX e pochi minuti fa lo ha detto in conferenza stampa, dopo averne parlato anche ad RTL.

Così l’artista in conferenza stampa:

È una cosa che in questo momento mi tocca ma allo stesso tempo mi sembra una cosa così grande da affrontare, portare la musica italiana nel nostro paese è un motivo di orgoglio. La musica l’ho sempre vista come motivo di grande aggregazione, sfumature di bellezza, ed è importante esserci in un contesto così grande, che unisce attraverso la musica. L’Italia deve esserci, quindi “per sempre sì”. Avevo fissato delle date in contemporanea con l’Eurofestival, non mi aspettavo questa vittoria, e le ho dovute spostare.

L’Italia torna dunque ad essere rappresentata da un napoletano 35 anni dopo Peppino Di Capri, che fu portabandiera dell’Italia nella celeberrima edizione di Roma 1991 e diventa il più anziano rappresentante italiano dall’anno del ritorno in concorso. Sal Da Vinci è infatti nato il 7 aprile 1969 ed ha quindi 56 anni compiuti, ne avrà 57 al momento della partecipazione. Si tratta del terzo artista nato negli Stati Uniti che rappresenterà l’Italia.

Nato a New York dove il padre Mario, anch’esso cantante, era in trasferta, Da Vinci ha passaporto statunitense come Romina Power (1976, 1985) e Wess (1975), anche loro nati negli Stati Uniti.

