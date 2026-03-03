Road to Eurovision 2026: le scelte di Norvegia, Finlandia, Germania, Lituania, Serbia, Australia

Una settimana intensa sul fronte delle selezioni nazionali per Eurovision 2026 ha visto sei paesi europei completare il processo di scelta dei propri rappresentanti e uno invece la canzone. Lituania, Norvegia, Finlandia, Germania, Serbia, Australia e Bulgaria hanno ufficialmente designato artisti e brani che li rappresenteranno alla Wiener Stadthalle di Vienna nella kermesse canora più seguita del continente. A questi ovviamente si aggiunge l’Italia con Sal Da Vinci che ha accettato di rappresentare l’Italia dopo aver vinto Sanremo 2026.

Lituania: Lion Ceccah e il brano in sei lingue

La Lituania porta a Vienna Lion Ceccah, al secolo Tomas Alenčikas, artista eclettico e poliedrico che ha conquistato il biglietto per la finale eurovisionaria con “Sòlo quiero mas”, un’opera ambiziosa che fonde elettronica e sinfonia in un mashup linguistico senza precedenti nel contesto dell’Eurovision. Il brano contiene ben sei lingue — lituano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e italiano — una scelta che riflette la vocazione internazionale dell’artista e che potrebbe rivelarsi un elemento distintivo sul palco europeo.

Norvegia: Jonas Lovv vince il Melodi Grand Prix

Il Melodi Grand Prix norvegese ha incoronato Jonas Lovv (Jonas Lovv Hellesøy) con il brano “Ya ya ya”. Il cantautore indie pop, il cui nome completo è Jonas Lovv Hellesøy, proviene da Bergen e ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione alla decima edizione di The Voice Norge, dove ha saputo distinguersi tanto tra il pubblico quanto tra i giudici. Con “Ya ya ya”, Lovv Hellesøy porta a Vienna un progetto che rispecchia la sua cifra stilistica nel panorama del pop indipendente scandinavo.

Finlandia: Lampenius e Parkkonen con “Liekinheitin”

La 15ª edizione dell’Uuden Musiikin Kilpailu (UMK) ha designato il duo formato da Linda Lampenius e Pete Parkkonen come rappresentanti della Finlandia. Il brano scelto è “Liekinheitin” — traducibile in italiano con “Lanciafiamme” — un pezzo cross-over che riflette i background artistici complementari dei due interpreti.

Linda Lampenius, nota anche con il nome d’arte Linda Brava, è una violinista di carriera internazionale. In Finlandia il documentario biografico a lei dedicato, intitolato “Linda”, ha vinto il Venla Award, il principale riconoscimento televisivo del paese. Oltre alla musica classica, Lampenius ha all’attivo numerose incursioni nel pop, nella moda e nel mondo televisivo. Pete Parkkonen è invece un volto consolidato del pop finlandese: terzo classificato nell’edizione finlandese di Idol nel 2008, il suo album di debutto “The first album” (2009) ha raggiunto la vetta delle classifiche nazionali, e nel 2018 ha conquistato il disco di platino con il suo quarto album “Pete”. La canzone che portano in gara ha già raggiungo il primo posto in classifica in patria.

Germania: Sarah Engels e “Fire”

L’ESC Das Deutsche Finale 2026 ha assegnato la rappresentanza tedesca a Sarah Engels con il brano “Fire”. La finale presentava una lineup composta da un solo nome noto e otto artisti emergenti, con la vittoria che è andata proprio alla trentaduenne di origini italiane.

Sarah Engels ha raggiunto la notorietà partecipando a Deutschland sucht den Superstar — la versione tedesca di Pop Idol — nel 2011, lo stesso programma che ha lanciato Pietro Lombardi, suo ex marito. Conosciuta per anni anche con il cognome dell’ex coniuge, ha divorziato nel 2019. Nel 2020 ha preso parte al Free European Song Contest, l’Eurovision alternativo organizzato da Stefan Raab su ProSieben, dove ha rappresentato l’Italia in omaggio alle sue origini familiari. Engels vanta cinque album in studio, l’ultimo dei quali pubblicato nel 2025, e una presenza continuativa nel circuito televisivo e radiofonico tedesco.

Bulgaria: Dara porta “Bangaranga” a Vienna

La Bulgaria aveva già scelto, per il ritorno in gara all’Eurovision 2026 Darina Yotova, in arte Dara, selezionata dalla BRT al termine di una selezione fra artisti. La scelta del brano è avvenuta in un gala finale nel quale Dara ha eseguito tre brani in competizione: “This is me”, “Curse” e “Bangaranga”. A imporsi è stata quest’ultima, che diventa così il brano ufficiale con cui la cantautrice bulgara calcherà il palco della Wiener Stadthalle.

Serbia goes metal con i Lavina

Sarà la band metal dei Lavina invece a rappresentare la Serbia con “Kraj mene” che trionfa al Pesma za Evroviziju 2026 con “Kraj Mene”. Finale senza grandi nomi, ma esito non a sorpresa considerando che gli allibratori li davano tra i super favoriti. L’obiettivo programmatico della band è riuscire a portare il genere del metal al pubblico mainstream. La band ha pubblicato il primo album nel 2022 e in questa primavera è in arrivo il secondo album: nonostante la carriera recente, la band, sin da subito, ha riscosso un certo successo tenendo concerti in giro per l’Europa.

Australia: finalmente Delta Goodrem

Dopo un lungo inseguimento, Delta Goodrem arriva finalmente all’Eurovision in rappresentanza dell’Australia. SBS l’ha selezionata internamente: canterà “Ecllipse”. Delta Goodrem è una delle cantautrici, più rappresentative della scena australiana. In carriera ha pubblicato 7 album, di cui 5 sono arrivati in vetta alle classifiche, che gli sono anche valsi 23 dischi di platino.Tanti anche i riconoscimenti ottenuti a partire dal MTV Video Music Award, a cui sono seguiti tre World Music Award e nove ARIA Music Awards, il massimo riconoscimento musicale australiano.

La situazione attuale

PRIMA SEMIFINALE

Martedi 12 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSI La 2

Prima Metà

Georgia- Bzikebi

Portogallo

Croazia, LELEK, Andromeda

Svezia

Finlandia- Linda Lampenius & Peter Parkonen, Liekinheitin

Moldavia- Satoshi, Viva Moldova

Grecia-. Akylas, Ferto

Seconda Metà

Montenegro- Tamara Živković, Nova Zora

Estonia- Vanilla Ninja, Too epic to be true

San Marino

Polonia

Belgio- ESSYLA- Dancing on the ice

Lituania- Lion Ceccah, Solo quiero màs

Serbia- Lavina, Kraj mene

Israele- Noam Bettan

Votano e si esibiscono anche:

Italia- Sal Da Vinci, Per sempre si

Germania, Sarah Engels, Fire

SECONDA SEMIFINALE

Giovedì 14 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSi La 2

Prima Metà

Armenia

Romania

Svizzera- Veronica Fusaro

Azerbaigian

Lussemburgo- Eva Marija, Motther Nature

Bulgaria- Dara

Cechia

Seconda Metà

Albania- Anis, Nân

Danimarca- Søren Torpegaard Lund, Før vi går hjem

Cipro- Antigoni, Jalla”

Norvegia- Jonas Lovv, Ya Ya UYa

Malta- Aidan, Bella

Australia- Delta Goodrem- Eclipse

Ucraina- LELEKA, Ridnym

Lettonia, Atvara, Ēnā

Votano e si esibiscono anche:

Francia

Regno Unito – Look mum no computer

Austria- Cosmò, Tanzschein

