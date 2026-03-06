Al Bano al San Marino Song Contest: “Sal Da Vinci? Vittoria un dono di Dio” (VIDEO)

Live da San Marino– “Sal Da Vinci? Una vittoria inaspettata e il Buon Dio gli ha fatto un bel regalo. Se la gente l’ha votata un motivo ci sarà”. Così Al Bano, ospite speciale del San Marino Song Contest 2026 nel passaggio che ci ha concesso ai nostri microfoni insieme agli amici di Radio Capodistria.

“L’Eurovision? L’ho fatto tre volte, ma vorrei tornarci. Mi diverte ancora. C’è forse troppo carnevale, ma in fondo è giusto così. La musica va trattata secondo i tempi in cui ci troviamo. Questa è una grande occasione per San Marino, che si promuove nel mondo, anche per il turismo. E naturalmente per ben figurare ad Eurovision”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...