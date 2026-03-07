San Marino Song Contest 2026: Senhit vince e va all’Eurovision per la terza volta (VIDEO)
Senhit con il brano “Superstar”, eseguito insieme a Boy George, vince il San Marino Song Contest 2026 e vola a Vienna, dove rappresenterà per la terza volta San Marino all’Eurovision 2026 dopo le partecipazioni del 2011 e del 2021, con in più quella cancellata dal Covid del 2020.
A decidere il verdetto è stata la giuria, presieduta dalla giornalista e conduttrice radiofonica Federica Gentile e composta dal direttore di San Marino RTV Roberto Sergio, dal direttore marketing Siae Mario Andrea Ettorre e dai direttori d’orchestra Massimo Zanotti e Beppe D’Onghia.
La classifica della Top 5
- Senhit ft. Boy George (Italia/Inghilterra) – Superstar
- Kelly Joyce (Francia) – Oh là là
- Paolo Belli (Italia) – Bellissima (qui potete vedere la nostra videointervista live da San Marino)
- Ines Neziri (Albania) – In My Head e Maya Azucena (Stati Uniti) – My Sin
Gli altri artisti (in ordine di esibizione)
- Pellegrina Pibigas – Italia – Il giorno che
- Magdalena Tul – Polonia – I’ll Be Around
- KLEM – Italia – OK RESPIRA
- Molella ft. Maxè (Italia) – Fever
- IUNA – Italia – Freedom Calling
- ORPHY – Repubblica Ceca/Ucraina – Rise Again
- Andreas Habibi ft. AURA (Emirati Arabi Uniti/Grecia) – All we need is love
- Dolcenera (Italia) – My love
- MYKY – Italia – Outta Tune
- Kelly Joyce (Francia) – Oh là là
- Luka Basi – Slovenia – CHICOLO
- Anna Smith – Svizzera – Bruised
- Matias Ferreira – Spagna – PAURA
- Rosa Chemical (Italia) – Mammamì
- L’Orchestraccia (Italia) – Cara madre mia
- Edward Maya ft. William Imola (Romania/Italia) – Balla
- Marco (San Marino) – Shine
Senhit ha eseguito la canzone con il solo contributo video di Boy George, autore e produttore del brano, attualmente in tournée. Tuttavia l’ex leader dei Culture Club sarà presente a Vienna sul palco, sia della prima semifinale (dove voterà l’Italia) ed in caso di qualificazione, anche della finale.