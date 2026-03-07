San Marino Song Contest 2026: Senhit vince e va all’Eurovision per la terza volta (VIDEO)

Senhit con il brano “Superstar”, eseguito insieme a Boy George, vince il San Marino Song Contest 2026 e vola a Vienna, dove rappresenterà per la terza volta San Marino all’Eurovision 2026 dopo le partecipazioni del 2011 e del 2021, con in più quella cancellata dal Covid del 2020.

A decidere il verdetto è stata la giuria, presieduta dalla giornalista e conduttrice radiofonica Federica Gentile e composta dal direttore di San Marino RTV Roberto Sergio, dal direttore marketing Siae Mario Andrea Ettorre e dai direttori d’orchestra Massimo Zanotti e Beppe D’Onghia.

La classifica della Top 5

Gli altri artisti (in ordine di esibizione)

Senhit ha eseguito la canzone con il solo contributo video di Boy George, autore e produttore del brano, attualmente in tournée. Tuttavia l’ex leader dei Culture Club sarà presente a Vienna sul palco, sia della prima semifinale (dove voterà l’Italia) ed in caso di qualificazione, anche della finale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...